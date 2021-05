Villa Leopardi, Gualtieri incontra i cittadini: “Il vero tesoro di Roma è la partecipazione”

Il candidato PD alle primarie di centrosinistra ha incontrato comitati e associazioni che si prendono cura di Villa Leopardi. Da anni gli spazi verdi e la palazzina sono curati dai cittadini che hanno, con il proprio contributo, supplito le carenze dell’amministrazione.

Spazi da riqualificare

“Di spazi non restituiti ai cittadini a Roma ce ne sono molti - ha dichiarato Roberto Gualtieri -. Alcuni sono di un pregio potenziale molto alto ed è un vero sperpero di risorse; il valore civico, culturale, sociale e in alcuni casi economico di questi beni generalmente è assai superiore al costo del loro rilancio. Tecnicamente si tratta di un’inefficienza: Roma ha decine e decine di edifici come questo non valorizzati dall'amministrazione".

Il caso di Villa Leopardi

L’area verde è stata anche curata dagli Amici di Villa Leopardi che, tra i primi a Roma, hanno puntato sull’ausilio delle coccinelle per contrastare i parassiti dei pini. “Spesso, come oggi, si vedono da una parte beni comuni abbandonati, beni di grande valore e potenzialità, come Villa Leopardi, inutilizzati e lasciati all'abbandono da parte dell'amministrazione comunale; dall'altra parte, invece, si vede il vero tesoro di cui dispone Roma: la partecipazione attiva di tanti comitati e associazioni di cittadini che si prendono cura dei beni comuni”. Una sorta di “chiaroscuro” che vede contrapporre all’inerzia dell’amministrazione, l’attivismo dei cittadini “che svolgono una vera e propria supplenza e concorrono alla cura ed al rilancio della città”.

Cittadini ed amministrazione

Il lavoro dei cittadini può però diventare anche un’occasione di stimolo per l’amministrazione interessata a migliorare il decoro del territorio. Commentando l’attivismo dell’associazione Amici di Villa Leopardi, il suo presidente ha infatti dichiarato che “ora l'ufficio Giardini viene qui e ci chiede come possiamo insieme ragionare sul verde di Viale Libia". Bene quindi l’attivismo, ma da solo non basta. Anche perché , ha rimarcato la minisindaca Francesca Del Bello “Roma Capitale in questi anni non ha sviluppato una progettualità che bisogna invece rimettere in campo”.