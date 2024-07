Villa Glori, al via il trattamento dei pini contro la coccinella tartaruga

Non basta un solo trattamento per sconfiggere la Toumeyella parvicornis, il parassita alieno che dal 2018 sta mettendo a dura prova la sopravvivenza degli alberi simbolo della capitale: i pini comuni.

I pini di Villa Glori

La necessità di ripetere le cure, sostenuta dagli agronomi e dagli accademici che sul campo stanno seguendo gli effetti dei trattamenti, è stata espressa a più riprese anche dai cittadini. Con loro comitati locali, come quello di Villa Glori, ed associazioni come Italia Nostra, che continuano a pungolare l’amministrazione cittadina. E proprio da Villa Glori, dopo i tagli degli ultimi anni, era recentemente partita una campagna di sensibilizzazione ed una raccolta fondi finalizzata a riprendere i trattamenti endoterapici a base di abamectina, l’insetticida anti cocciniglia tartaruga.

L'intervento previsto a Villa Glori

La buona notizia per gli alberi della storica villa è che l’amministrazione ha deciso di effettuare i nuovi interventi. Ne beneficeranno gli oltre 800 pini presenti nel polmone verde dei Parioli: una villa di 25 ettari progettata negli anni 20 dell’architetto Raffaele De Vico. Il precedente ciclo di trattamenti endoterapici, lì, era stato completato nel 2022. Gli abbattimenti contestati dai residenti, partiti l'anno prima, sono arrivati ad interessare 150 pini di cui, l’amministrazione fa sapere esser già stata effettuata la sostituzione.

La cura dei pini di Roma

“La cura del verde della città non si ferma e, come previsto dalle programmazioni, avviamo il secondo ciclo di endoterapie sui pini di Villa Glori. Un intervento importante in una delle ville storiche più frequentate della città, segue quello appena concluso a Villa Ada dove si sono ultimati i trattamenti antiparassitari su oltre 1000 pini – ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – Dal 2021 abbiamo verificato oltre 140 mila alberi, eseguito più di 100mila potature e completato il primo ciclo di endoterapia su tutti i 50mila pini delle aree pubbliche di Roma. Particolare cura è dedicata alle ville della città, dove i pini e le altre alberature costituiscono un autentico patrimonio storico e paesaggistico, oltre che ambientale”.

La cura dei pini di Villa Glori si inserisce nel più generale piano di interventi previsti dai due progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio arboreo, della rete dei sentieri e dei viali, dei belvedere, delle esedre e delle aree di sosta con un investimento complessivo di circa 3,8 milioni di euro.