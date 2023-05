Villa Borghese, addio a quindici pini e una quercia

I giardinieri sono tornati in azione a Villa Borghese. Questa volta la loro attenzione non è stata destinata a prendersi cura della preziosa valle monumentale dei platani, una sorta di “Cappella Sistina“ dei giardini di Roma.

Le proteste per i tagli

Le motoseghe sono entrate in funzione, tra il disappunto dei residenti, per il taglio di alcuni pini presenti nella villa. Disappunto motivato dal fatto che, secondo alcuni di loro, gli alberi “erano in buone condizioni“. Le proteste per questi ultimi abbattimenti arrivano a pochi giorni di distanza da quelle registrate per il taglio di un esemplare di Pinus pinea presente a Villa Torlonia, sempre nel municipio II. In quel caso si trattava di un albero di ragguardevoli dimensioni, “l’unico ad essere censito nell'elenco degli alberi monumentali di Roma” era stato fatto notare, in quell’occasione, dall’associazione “Amici dei pini di Roma”.

I pini da abbattere

A Villa Borghese invece gli abbattimenti annunciati hanno riguardato un numero considerevole di alberi. A pochi giorni dall’avvio del concorso ippico “Piazza di Siena”, particolarmente atteso per la novantesima edizione, è stato disposto l’abbattimento di 15 pini. Nei loro confronti è stato disposto il taglio “a carattere d’urgenza” perché “secchi morti in piedi” si legge nella comunicazione del dipartimento di tutela ambientale. Nell’area adiacente al giardino del lago, si legge sul sito di Roma Capitale, è stato disposto anche l’abbattimento urgente di una quercia perché, come nel caso dei pini, “morta in piedi”.

Gli alberi in grave deperimento

La quantità di pini a cui Villa Borghese sta dicendo addio, è quindi decisamente superiore rispetto a quella comunicata dall'assessorato all'ambiente di Roma Capitale che, nella giornata del 18 maggio, si era limitato a fornire informazioni in merito all' “abbattimento di due pini”. Con una nota il Campidoglio aveva infatti dato conto di “un recente sopralluogo effettuato dal Servizio Giardini, con la supervisione di un tecnico specializzato nelle verifiche fitostatiche”. Questo sopralluogo aveva permesso di verificate lo stato di “grave deperimento” dei due pini. Gli alberi in questione, hanno fatto sapere dall’assessorato, erano situati uno “nelle vicinanze del casino dell’orologio” e l’altro della “Casina Raffaello, vicino Piazza di Siena”.

L'annuncio delle potature

“La conseguente pericolosità di potenziali cedimenti che avrebbero interessato strade altamente frequentate – si legge in una nota diramata dall’assessorato di Sabrina Alfonsi – ha reso necessari gli abbattimenti con carattere d’urgenza. Dal medesimo sopralluogo è emersa, inoltre, la necessità di interventi di potature straordinarie su cinque querce”.