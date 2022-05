Via libera del Comune per ampliare il museo nella villa di Alberto Sordi

Novità in arrivo per la “casa di Alberto Sordi”. Il portico della storica abitazione di via Druso sarà chiuso da vetrate e nel giardino della prestigiosa villa saranno realizzate due nuove sale. Entrambe le operazioni hanno ricevuto il via libera dell’Assemblea Capitolina. Diventeranno delle sale espositive per il museo dedicato all’amato artista romano.

Il via libera del comune

Per realizzare questi nuovi manufatti, era necessario ottenere l’autorizzazione del Campidoglio che ha riconosciuto “il pubblico interesse” ad un intervento che va in deroga al piano regolatore del 2008. La richiesta era stata già avanzata al municipio I, nell'aprile del 2021, dalla Fondazione Museo Alberto Sordi. Ma serviva il via libera dell'aula Giulio Cesare. I due manufatti andranno collocati nei cortili e, come la vetrata che chiuderà il portico, “saranno realizzati con strutture amovibili in metallo e vetro”.

Le strutture per allestire il patrimonio non esposto

“La villa romana di Alberto Sordi diventerà un museo permanente aperto a tutti e potrà ospitare la storia del grande attore romano in un'area all'altezza del suo valore artistico” ha commentato la consigliera democratica Antonella Melito, che ha presentato la proposta in assemblea capitolina. Nel 2020 la Fondazione Museo Alberto Sordi, erede universale dell’attore, aveva aperto al pubblico la Casa Sordi, ottenendo anche una proroga, a causa della pandemia, ad allestire delle strutture temporanee per i 100 anni dalla nascita dell’artista. Così facendo aveva potuto mettere a disposizione dei visitatori anche parte del “cospicuo patrimonio cinematografico solitamente non esposto a causa della mancanza di spazi e dei vincoli esistenti sull’edificio della villa” si legge nella delibera.

Il sogno di Alberto Sordi

Con il provvedimento approvato dal Campidoglio, le strutture temporanee saranno sostituite con i due manufatti appena autorizzati.“Con questo atto – ha commentato Antonella Melito, che in campidoglio è anche vicepresidente della commissione urbanistica – si avvia un percorso che porterà a realizzare quanto il grande Sordi desiderava: aprire la sua casa al pubblico che lo amava e che continua ad amarlo".