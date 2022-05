Linea Vigna Clara - Valle Aurelia, il primo treno partirà il 12 giugno

La stazione di Vigna Clara riaprirà il 12 giugno. Finalmente, dopo più di 30 anni di attesa, i treni torneranno a percorrere la linea Vigna Clara – Valle Aurelia. La stazione fantasma, realizzata in occasione dei Mondiali del 1990, verrà ufficialmente riaperta. Dopo l’annuncio dell’imminente apertura da parte dell’assessore alla mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri, Rfi ha inviato all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) il piano di sicurezza della prefettura. Un passaggio fondamentale per completare, entro la prossima settimana, l’iter burocratico per permettere all’agenzia di dare il nulla osta definitivo per la riapertura.

È stato Marco Marchese della direzione investimenti Rfi, intervistato al TG3, ad annunciare il giorno esatto della riapertura della stazione: “Abbiamo lavorato per attivare 7 km di linea e il 12 giugno si potrà salire sui treni. Si viaggerà da Vigna Clara fino a Valle Aurelia e poi arriverà fino ad Ostiense”. Sempre all’interno del telegiornale regionale Pier Luigi Giovanni Navone, direttore generale di Ansfisa, ha confermato di aver ricevuto il piano di emergenza esterno. “Era l’ultimo tassello mancante – ha spiegato Navone - non ci siamo fermati in attesa di questo, il nostro lavoro è sostanzialmente pronto. Contiamo nel giro di pochi giorni di rilasciare l’autorizzazione a Rfi”.

Linea Vinga Clara - Valle Aurelia, il percorso

Il percorso della futura linea sarà il seguente: Vigna Clara, Valle Aurelia (Metro A, Treni per Gemelli, La Storta, Cesano e Viterbo), San Pietro (treni per Termini, Civitavecchia e Pisa), Quattro Venti (Monteverde), Trastevere (Tram 3), Ostiense (Metro B Piramide, Roma Lido, UniRomaTre).

Stazione Vigna Clara, rimangono le criticità

Esistono ancora delle criticità che riguardano la linea. Prima di tutto il numero delle corse. Sono previste nove coppie di treni che partono e nove treni che arrivano, un numero certamente esiguo e che non può soddisfare i 32 anni di attesa del quartiere. Poi c’è il nodo dei parcheggi. Il presidente del XV Municipio Daniele Torquati ne è consapevole: “Dobbiamo trovare la soluzione al mercato di piazza Diodati – ha scritto su Facebook - aumentare il numero di parcheggi grazie all’utilizzo delle aree alla fine e accanto a via Monterosi e definire con Rfi le competenze sulle manutenzioni delle zone circostanti la stazione”.

Piazza Diodati, il problema del mercato

Quello del parcheggio è un problema che i cittadini hanno sempre evidenziato. La presenza del mercato su piazza Diodati rende difficile l’utilizzo della stazione specialmente per chi deve raggiungere lo scalo in automobile. Esiste un progetto per un nuovo plateatico proprio su via Monterosi dove spostare i commercianti del Flaminio nuovo, con 16 postazioni.

Stazione Vigna Clara, l’incompiuta dei Mondiali

L’8 giugno del 1990 a Roma si disputavano i Campionati del Mondo di Calcio, con il match d’esordio tra l’Argentina di Diego Maradona ed il Camerun. La stazione di Vigna Clara, realizzata proprio per la kermesse sportiva, venne utilizzata solo per otto giorni. Costata, insieme alla ex stazione Farneto, 90 miliardi di lire, sembrava potesse essere riattivata per il Giubileo straordinario del 2016. Invece si è dovuto aspettare l’inizio del 2020 per le prove tecniche e le verifiche da parte di Rfi che ne aveva poi previsto la riattivazione entro il dicembre di quell’anno. E’ seguito un altro stop fino ad arrivare a dicembre 2021, quando il Campidoglio aveva annunciato l’apertura della stazione entro la fine di maggio 2022.