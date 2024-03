C'è chi sogna di fare il vigile a Roma. Il pressing degli idonei sul Campidoglio: “Assumeteci tutti”

I nuovi vigili di Roma, quelli che hanno vinto il concorso, inizieranno a prendere servizio già dal prossimo mese. Le convocazioni per la firma dei contratti sono iniziate: si parte dagli 800 vincitori con il Campidoglio che non ha mai nascosto l’intenzione di allargare almeno a mille i nuovi ingressi tra i caschi bianchi.

I nuovi vigili di Roma

Le nuove leve saranno impegnate sui territori, dal centro alle periferie. Ci sono da fare controlli e presidi, monitorare i cantieri del Pnrr e quelli relativi al Giubileo che fra opere in corso e accoglienza dei pellegrini è il primo grande banco di prova per il Corpo guidato adesso dal comandante Mario De Sclavis. C’è poi tutto l’ordinario: la viabilità, il contrasto all’abusivismo commerciale ed edilizio, alle irregolarità e alla malamovida.

Una mole di lavoro enorme per la Polizia Locale di Roma Capitale che comunque, tra pensionamenti e addii verso le funzioni centrali, resta in sotto organico di circa tremila unità. Così anche gli idonei al concorso scalpitano. Sono 1978 in tutto e chiedono di essere assunti. Di far scorrere l’intera graduatoria.

I comitati degli idonei in Campidoglio

Ieri l’incontro con l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. “È stato un confronto cordiale e approfondito, sulle assunzioni degli 800 vincitori previste ad aprile, sulle modalità di scorrimento della graduatoria in caso di rinunce, sul percorso per immettere in organico altre 200 unità entro il 2024 sempre con risorse proprie di Roma Capitale, sulla dialettica aperta con il governo nazionale per ottenere un piano assunzionale straordinario alla vigilia del Giubileo 2025” ha scritto a margine l’assessore.

“Abbiamo chiesto che oltre ai vincitori e ai primi mille, ci si impegni per esaurire l’intera graduatoria. La Polizia di Roma Capitale ha bisogno di personale. Sappiamo che davanti ci sono gli scogli relativi alle risorse disponibili e del tetto massimo delle assunzioni ma chiediamo di fare il possibile perché tutti riescano a coronare il sogno di fare il vigile a Roma” spiegano dal comitato degli idonei al concorso per la Polizia Locale. Uno dei due gruppi che si è costituito, entrambi si dicono apolitici e indipendenti dai sindacati.

“I vigili di Roma sono già in sotto organico. L’ultimo concorso è stato un flop perché il fabbisogno è stato coperto per metà. I primi 800 che entreranno andranno a sanare solo i pensionamenti previsti per il prossimo anno, poi ci sono i nuovi 690 funzionari che hanno fatto carriera con le progressioni verticali e che quindi difficilmente vedremo in strada” sostengono dall’altro comitato. “Eppure davanti abbiamo una grande sfida come quella del Giubileo. Chiediamo che la graduatoria venga esaurita. In attesa ci sono persone che hanno superato quattro prove incluse quelle fisiche. Siamo pronti e preparati. Abbiamo raggiunto l’idoneità con un concorso svolto in tempi record. Non si può sprecare questa chance”.

L'impegno trasversale

Ad incontrare i comitati degli idonei e a prendere l’impegno per lo scorrimento della graduatoria pure Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega. “Sono certo il Corpo della Polizia Locale di Roma debba incrementare quel numero di agenti presenti sulle strade della città garantendo, anche in vista del Giubileo, maggiore presenza sul territorio e assicurando ai cittadini legalità e un’interfaccia immediata con l’amministrazione” ha detto a margine.

Anche Linda Meleo, capogruppo del M5s in Campidoglio, ha assicurato la massima attenzione sul tema. “L’impegno è quello di seguire, anche attraverso commissioni consiliari specifiche, le richieste degli idonei. È noto che la Polizia Locale di Roma è in sotto organico e non solo in vista del Giubileo” ha detto a RomaToday l’ex assessora della Giunta Raggi. “La città ha un gran bisogno di vigili. Occorrono presidi in zone delicate come stazione Termini, piazza Vittorio, Esquilino. L’esigenza di personale c’è ed è oggettiva. per questo bisogna investire in nuove risorse, da parte nostra ci sarà massima attenzione sul piano assunzionale, mancano anche amministrativi e tecnici, e sullo scorrimento di questa graduatoria”.