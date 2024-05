I vigili di Roma sul piede di guerra. Lo spettro del Tar si abbatte sugli scatti di carriera

I vigili di Roma sono sul piede di guerra. Sono decine i caschi bianchi pronti a fare ricorso contro la procedura relativa alle progressioni verticali: quella che permetterà ai vincitori della selezione di avanzare di livello, nello specifico da istruttore a funzionario.

I vigili di Roma che vogliono fare carriera

Una possibilità che mancava da quattordici anni, così al bando hanno risposto in massa: sono state oltre 2500 le candidature presentate per 690 avanzamenti complessivi. Ma fatta la selezione e pubblicata la graduatoria definitiva sul concorso interno indetto da Roma Capitale si è scatenata la bufera. Si è riaccesa la polemica, già sottolineata in estate da lavoratori e sindacati, soprattutto la Cgil, sui criteri di valutazione. In particolare su quel colloquio che in tanti hanno sottolineato essere “troppo discrezionale” nonostante l’Aran abbia dato parere favorevole sulla fattibilità. Una vicenda che avevamo raccontato nei dettagli in questo Dossier.

I criteri di valutazione

A determinare la graduatoria finale sono stati tre criteri: esperienza, titoli e appunto il colloquio complessivo su competenze e performance individuale degli ultimi tre anni, curriculum individuale e “capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione”.

“Ma non si è preso in considerazione, come pure il contratto collettivo nazionale consente, l’elemento oggettivo della comparazione per permettere un’intelligibilità più chiara e trasparente per tutti i partecipanti alla selezione” tuona Marco D’Emilia della Fp Cgil. “Si sarebbe dovuto procedere valutando i candidati attraverso criteri oggettivi e soltanto quelli. Dando un peso specifico dunque a titoli di studio, anzianità e curriculum. Premiando quanto fatto dagli agenti durante il percorso lavorativo” dice il sindacalista.

Il ricorso sulle progressioni verticali

Sono già una trentina gli agenti che si sono rivolti allo studio legale Gallone e Urso per il ricorso al Tar del Lazio. Ma il tam tam tra colleghi è vivace e alla fine saranno forse un centinaio coloro che si affideranno alle vie legali. “L’obiettivo del ricorso è dimostrare che questa procedura concorsuale è stata una sorta di farsa perché si è trattato di una procedura facilmente manipolabile” spiega ai nostri microfoni l’avvocato Iole Urso. “Ci sono stati candidati ai quali sono state fatte domande banali, a cui è stato chiesto il racconto del proprio lavoro, mentre ad altri sono toccati quesiti di natura del tutto diversa, approfondimenti su normative e diritto amministrativo. Impugneremo la procedura chiedendo che venga rifatta da capo e con basi del tutto oggettive, senza margini di discrezionalità”.

Chi ha partecipato descrive colloqui surreali. “Svolgere una prova così è stato davvero opinabile, non c’è stata una linearità di valutazione da parte delle commissioni, oltre al fatto che le buste dalle quali venivano estratte le domande erano tutte aperte” denuncia ai microfoni di RomaToday uno dei vigili ricorrenti e che preferisce mantenere l’anonimato. “Ci sono stati dirigenti che addirittura hanno accompagnato parte del personale al colloquio. Diciamo che l’avanzamento di carriera è stato più facile per alcuni" sostiene la fonte. “Questo comporterà lo sfascio più totale del Corpo perché in gran parte i più meritevoli sono stati cestinati. Sono scontenti e tireranno i remi in barca, proprio mentre la città ha bisogno di loro”.

Qualcuno, sconsolato, ha anche lasciato perdere la strada del ricorso. Come tanti all'interno di Roma Capitrale è in attesa di una chance migliore, verso le funzioni centrali. “Era una procedura che andava fermata subito, occorreva sin dall’inizio non accettare le regole del gioco. Appellarsi ai punteggi assegnati nel corso di una prova orale è una strategia fallimentare perché a specifica domanda, opinabile o meno, corrisponde il voto di una commissione e difficilmente si potrà dimostrare che è una valutazione errata" ci dice un altro vigile che, "dopo una lunga riflessione", ha rinunciato al Tar. "Ma sui punteggi assegnati è regnato grande caos. Non si è nemmeno tenuto conto di chi, tramite altri concorsi, ha già l'idoneità da funzionario".

L'ex assessore: "Occasione persa"

E sulla questione è intervenuto anche il consigliere della lista civica Raggi, Antonio De Santis. "I passaggi tra le aree, le promozioni per intenderci, erano molto attese, soprattutto perché per anni Roma Capitale non aveva avuto la possibilità di effettuarle, tant'è che nella precedente consiliatura ci concentrammo sulle progressioni orizzontali ovvero sugli avanzamenti economici all'interno delle aree. Io stesso ho considerato positivamente l'iniziativa dell'amministrazione” commenta l’ex assessore al Personale. “Peccato che le modalità di selezione abbiano lasciato molto a desiderare. E purtroppo ora se ne vedono le conseguenze. Registro molto malcontento tra i dipendenti e questo la dice già lunga. Il bilanciamento tra i criteri legati all'anzianità e un colloquio motivazionale senza capo né coda hanno generato scarsa trasparenza e omogeneità della procedura. Mi pare l'ennesima occasione persa per riportare un po' di soddisfazione ad un personale frustrato da carenze organizzative e livelli retributivi tra i più bassi della pubblica amministrazione".