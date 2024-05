Roma saluta i suoi nuovi vigili. Gualtieri ai neoassunti: “Contiamo su vostro impegno ed entusiasmo”

Più vigili per Roma. La città ha salutato con una cerimonia in piazza del Campidoglio i neo assunti in polizia locale. Si tratta dei vincitori dell’ultimo concorso, quello bandito un anno fa e svolto in tempi record. In sette mesi l’amministrazione è riuscita infatti a completare una selezione che si è articolata in quattro prove: preselettiva, scritto, orale ed efficienza fisica. Circa 25mila i candidati. Sono risultati idonei poco più di 2770 tra uomini e donne.

Ecco i nuovi vigili di Roma

Alle prime chiamate per firmare i contratti hanno risposto in 746, così il Comune ha già pronto lo scorrimento della graduatoria per arrivare agli 800 che si era prefissato di assumere. I nuovi vigili di Roma, dopo il necessario periodo di formazione nella scuola di Cinecittà, verranno assegnati ai vari gruppi territoriali nei quali prenderanno servizio tra fine luglio e agosto.

Il Campidoglio, entro dicembre, vuole poi portare le assunzioni a mille chiamando dunque altri duecento caschi bianchi tra gli idonei della graduatoria che resterà valida per tre anni. Entro dicembre saranno invece assunti altri 200 vigili facendo scorrere la graduatoria degli idonei. L’obiettivo è anche quello di ottenere risorse necessarie e deroghe dal governo per rinforzare il Corpo di Polizia Locale in vista del Giubileo 2025 con altri mille tra uomini e donne. Ci sperano i vari comitati di idonei che spingono per un posto al Comune.

La cerimonia di benvenuto in Campidoglio

"È un orgoglio per me presentare i nuovi agenti, rivedo me stesso 40 anni fa, un ragazzotto di 25 anni, orgoglioso di indossare la divisa. Deve essere un orgoglio anche per voi indossare questa uniforme, siamo il più grande corpo di polizia locale d'Italia” ha detto alla cerimonia di benvenuto per i neoassunti il comandante, Mario De Sclavis. “Riponiamo in voi grandi speranze, stiamo andando incontro a un anno veramente impegnativo, quello del Giubileo 2025, ma il vostro impegno non terminerà con il Giubileo. Roma sta cambiando, sta assumendo quella dimensione internazionale che merita e il vostro impegno sarà fondamentale".

“Volevamo riportare il Corpo a livelli di organico adeguati a una grande città quale è Roma. Siamo soddisfatti del concorso e ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato senza sosta, ma soprattutto voi che avete scelto di essere pilastro di un corpo di Polizia Locale che non ha uguali in tutta Europa” il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha poi sottolineato le difficoltà di lavorare in una città che, seppur unica, è molto estesa ed ha le le funzioni della Capitale con tutto quello che comporta su flussi e turismo. “Stiamo lavorando per rafforzare il rapporto con i cittadini e la presenza dell'amministrazione nei territori. Avrete un compito duplice, fonte di impegno e fatica ma anche di grande gratificazione. Stiamo cercando di dare il massimo per migliorare la città ma anche per cambiarla e farle esprimere le potenzialità che ha. Attraverso la vostra presenza vogliamo che si rafforzi anche il senso civico, la stessa determinazione ed entusiasmo che avete messo nelle prove sono sicuro che lo metterete nell'impegno quotidiano".

Soddisfatto anche l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci, che si è lasciato andare ad un liberatorio “finalmente”. “È vero che abbiamo fatto un concorso in tempi record, ma è tanto tempo che Roma aspetta un rafforzamento del Corpo della Polizia Locale. L'ultimo concorso, della scorsa amministrazione, non era andato bene (mancavano 280 idonei per coprire il fabbisogno ndr.). Le prove che avete tutti superato vi fanno oggi essere qui. Sarete un presidio di sicurezza in tutta la città, anche nei territori più periferici, dove vogliamo portare servizi ma anche far sentire la presenza dell'amministrazione attraverso di voi".