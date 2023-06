Per i vigili di Roma arrivano gli aumenti. E per uscire dagli uffici ci sarà l'incentivo

Se in strada non si vedono più vigili, con i caschi bianchi che preferiscono affollare le segreterie dei comandi di gruppo e le sale operative, parola dell’ex comandante Antonio Di Maggio, ecco che il Campidoglio decide di premiare l’intera categoria. Di riconoscere aumenti sulle indennità e prevedere un incremento degli importi per chi presta servizio di notte, nei giorni festivi e soprattutto fuori dagli uffici. A presidio della città, lungo le arterie più trafficate e agli incroci più critici.

Gli aumenti per i vigili

Nello specifico l’importo complessivo di ogni singolo servizio notturno salirà dai 60 euro attuali ad 80; il festivo da 30 a 40 euro. Gli importi del servizio esterno saranno differenziati e legati al grado di disagio relativo alle effettive condizioni di lavoro: 10 euro per i servizi di semi-notte, 7 per i servizi di polizia stradale, 5 per tutti gli altri servizi esterni. Saranno inoltre riconosciuti 10 euro al giorno per il personale della centrale operativa “Lupa”. Ci sarà poi l’incremento del 10% sull’importo delle indennità di funzione per i vigili di categoria D e per tutte le altre famiglie professionali per quanto riguarda le voci indennitarie trasversali come reperibilità o maneggio valori.

E’ questo quanto deciso nell’incontro tra Comune e sindacati sul contratto integrativo decentrato per la Polizia Locale la cui stipula è attesa nelle prossime settimane. La risposta del Campidoglio ai romani che si sentono “orfani” dei vigili e ad una categoria che da tempo lamenta condizioni di lavoro difficili tra carenza di personale (nemmeno il nuovo concorso potrà colmare il gap di 3mila unità), caos organizzativo e il nuovo ordinamento professionale che tarda ad arrivare.

"Giusto riconoscimento per lavori gravosi, così si garantisce servizio migliore a cittadinanza"

“E’ un accordo che ci lascia molto soddisfatti. Si va a potenziare l’indennità notturna, festiva e seminotte: questo garantisce la presenza di più operatori nelle fasce orarie e nei giorni in cui c’è n’è più bisogno per offrire un servizio migliore alla cittadinanza” - ha commentato a margine dell’incontro Mirko Anconitani della Uil Fpl. “Bene anche l’incremento per il servizio esterno e iper quello della centrale operativa che - sottolinea il sindacalista - è la regia che governa tutti i servizi sul territorio. E’ un lavoro gravoso, h24 e prevedere un potenziamento per chi è impegnato li è il giusto riconoscimento per un’attività con carichi di lavoro pesanti e pressanti. E’ chiaro che tutto questo adesso andrà recepito all’interno del testo del contratto decentrato che ci riserviamo di valutare”. Nelle settimane scorse anche l’introduzione di due livelli funzionali di coordinamento per gli istruttori e il riconoscimento delle relative in base all'esperienza professionale acquisita nel tempo. “Dopo questi risultati siamo fiduciosi che si possa concludere un contratto decentrato per la Polizia Locale soddisfacente, dando risposte a 360 gradi a tutti gli operatori. Questo - ha concluso Anconitani - in attesa che dalle selezioni del concorso (inizieranno i primi giorni di luglio ndr.) possano arrivare i mille nuovi colleghi a rinforzare le fila di gruppi che si trovano in grande difficoltà e carenza d’organico”.