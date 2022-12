I vigili abbandonati dal Campidoglio, pochi e senza armi: "Così diventiamo inefficaci"

I vigili di Roma chiedono al Campidoglio di battere un colpo e risolvere le criticità che attanagliano il Corpo alle prese con organizzazione precaria e un numero di uomini troppo ridotto per far fronte alle esigenze della città. C’è poi l’imminente rischio di vedere i caschi bianchi della Capitale restare disarmati.

I vigili chiedono al Campidoglio di battere un colpo

Tutte questioni che i sindacati hanno portato al tavolo con il sindaco e il suo staff “ma a due settimane da quell’incontro - dice a RomaToday Francesco Croce segretario regionale Uil Fpl Roma e Lazio - non c’è stato alcun passo in avanti. Non sappiamo nemmeno chi, come promesso, dovrà interloquire con noi: se una singola figura o un’equipe. L’unica cosa certa è che le problematiche da affrontare sono tante e anche molto urgenti. Non si può tergiversare”.

I vigili di Roma, pochi e disarmati

Le questioni aperte sono anche molto delicate. Alla cronica carenza di personale, con i vigili di Roma ad essere sotto organico di oltre 3mila unità, si è aggiunto il caos legato al rinnovo del porto d’arma. Si perché la convenzione con la Polizia di Stato che consentiva ai vigili di Roma di effettuare le visite mediche e gli accertamenti necessari per ottenere l’arma è scaduta e non è stata rinnovata. Così, giunte al termine anche le proroghe concesse nell’era pandemica, centinaia di agenti sono stati richiamati al comando per riconsegnare le pistole senza però sapere come e quando potranno riaverle.

I vigili abbandonati dal Campidoglio

“Questo non è certo il problema principale del Corpo, ma è comunque emblematico dello stato di totale abbandono in cui si trova” - sottolinea Croce. “Sebbene l’arma sia uno strumento per l’eventuale legittima difesa, così i colleghi che svolgono alcuni servizi come quelli legati al presidio dei campi nomadi, delle piazze della movida o il pattugliamento notturno, rischiano molto di più. I vigili sono stati lasciati disarmati senza che i servizi abbiano subito una rimodulazione. La coperta - dice il sindacalista - è sempre più corta e il disagio sempre più palpabile”. C’è una questione di tutela e sicurezza dei lavoratori. E non solo per questioni legate all’arma. “Da anni manca anche tutta quella parte di medicina preventiva che per gli agenti della Polizia Locale è indispensabile”. Si tratta di visite mediche necessarie per verificare la buona predisposizione fisica allo svolgimento delle mansioni, così come gli accertamenti per valutare l’eventuale insorgenza di patologie legate al lavoro svolto, “come ad esempio gli esami sul tasso di piombo nel sangue”.

"Così i vigili di Roma rischiano di diventare inefficaci"

“Mentre aspettiamo - conclude Croce - assistiamo a dei fenomeni che diventano demoralizzanti e preoccupanti. E se non si dà seguito a quel confronto con la politica che abbiamo chiesto - è l’allarme lanciato - saremo sempre più deficitari non solo verso gli eventi di rilevanza mondiale che sono alle porte, ma anche nei servizi quotidiani svolti per la città”.