C'è il Giubileo e la metà dei vigili neoassunti va in Centro, periferie penalizzate. La rabbia dei minisindaci

Rischia di essere un boomerang la distribuzione dei nuovi vigili urbani nei territori di Roma. I numeri, illustrati durante una riunione sindacale e resi noti dal SULPL, mandano su tutte le furie i minisindaci delle periferie. Soprattutto Ostia (X municipio) e Tor Bella Monaca (VI), che dalla spartizione degli 800 nuovi caschi bianchi ottengono ben poco.

La distribuzione dei nuovi vigili a Roma

La decisione assunta dal Comando della Polizia Locale di Roma Capitale è stata comunicata "informalmente" durante una recente riunione sindacale. Secondo quanto emerge (non ufficialmente) è che degli 805 uomini e donne che andranno a rinforzare il corpo, 457 finiranno in quartieri centrali o semicentrali, oltre che in zone più interessate dal flusso di turisti e pellegrini in vista del Giubileo.

I dati quartiere per quartiere

Nello specifico, i numeri resi noti dal SULPL (sindacato unitario lavoratori polizia locale) e dal suo segretario romano Marco Milani, sono i seguenti: 44 unità al I Gruppo Prati, 170 al I Gruppo Trevi, 38 al II Gruppo Parioli, 77 al II Gruppo Sapienza, 22 al III Gruppo Nomentano, 20 al IV Gruppo Tiburtino, 55 al V Gruppo Casilino, 15 al V Gruppo Prenestino, 13 al VI Gruppo Torri, 26 al VII Gruppo Tuscolano, 40 al VII Gruppo Appio, 25 all'VIII Gruppo Tintoretto, 12 al IX Gruppo Eur, 3 al X Mare (Ostia), 57 all'XI Gruppo Marconi, 56 al XII Gruppo Monteverde, 55 al XIII Gruppo Aurelio, 51 al XIV Gruppo Montemario, 26 al XV Gruppo Cassia.

Milani (SULPL): "Sembra una punizione per le periferie"

Si può notare, quindi, che i due territori con meno assegnazioni sono Ostia e Tor Bella Monaca. Tre caschi bianchi per il Mare di Roma, 13 per una delle periferie più difficili e turbolente della Capitale. "Paradossale come un municipio delicato, esteso ed importante come quello di Ostia - commenta Milani -, si trovi a ricevere un rinforzo di soli 3 agenti e questo anche in considerazione del consistente aumento degli afflussi, in vista della stagione balneare. Se comprendiamo una forte attenzione ai gruppi Prati e Centro storico, anche in vista dell'imminente Giubileo, ci resta difficile comprendere per fare un esempio, le 13 assegnazioni del gruppo Torri, competente del delicato quadrante di Tor Bella Monaca a fronte, a titolo di paragone, delle quasi 60 assegnazioni a Marconi". Per Milani sembrerebbe quasi "una punizione per le periferie, privando di forze i quartieri dai delicati equilibri sociali e con estensione territoriale superiore a molte città italiane capoluogo di provincia".

Falconi: "Sono arrabbiato, parlerò con Gualtieri"

La notizia ha fatto sobbalzare sulla sedie i presidenti di municipio. Anche Mario Falconi, che guida Ostia e appartiene alla stessa maggioranza del Sindaco: "Sono un po' arrabbiato, ho già fatto dei passaggi - spiega, raggiunto da RomaToday - . Domani (lunedì 27 maggio, ndr) parlerò con Gualtieri. Voglio dire che le promesse fatte in campagna elettorale, sulla volontà di occuparsi maggiormente di Ostia, sono state fin qui mantenute e ne sono contentissimo, il Sindaco si sta spendendo per il Mare di Rma. Ma bisogna anche capire che da maggio a settembre qui si triplicano le presenze. Lo faremo presente, con le buone o con le cattive. Non siamo uno dei tanti municipi, abbiamo delle particolarità. Tra tante cose fatte e da fare, evidentemente ci si è dimenticati di questo aspetto specifico. Cercheremo di ricordarglielo".

Franco: "Ci lasciano da soli"

Ancor più netta la presa di posizione da parte di Nicola Franco, unico presidente di destra nei municipi romani. A lui spetta il governo del VI e all'indomani di una sparatoria a Villaggio Falcone, durante la quale è rimasta vittima Caterina Ciurleo, il minisindaco si infuria: "Qualora venissero confermate queste assegnazioni - esordisce al telefono - sarebbe l'ennesima prova che ci vogliono lasciare soli, con le poche forze che abbiamo. Il VI non è solo Tor Bella Monaca, è un insieme di quartieri e situazioni difficili, ce lo dicono gli episodi di cronaca. Tre morti in pochi mesi, diverse sparatorie. Io da solo, andando a parlare con i ministri Piantedosi e Crosetto, ho ottenuto in via straordinaria 25 agenti di Polizia e 40 Carabinieri, che dovevano essere destinati al Nord Italia. Abbiamo la maggiore piazza di spaccio d'Europa, 14 clan criminali attivi: se di vigili ce ne devono mandare solo 13, allora facciamo senza".

Catarci: "Bisogna capire le situazioni di partenza"

Ci va con i piedi di piombo, invece, l'assessore al personale Andrea Catarci: "Prima di tutto bisogna verificare che i numeri siano veramente questi - risponde - dopodiché ne mancano ancora 50 che stanno completando le visite mediche, al momento hanno firmato in 746. Vedremo come il Comandante deciderà di distribuire gli ultimi arrivi, tenendo conto delle necessità dei vari Gruppi. Le valutazioni sono fatte da lui, che conosce le esigenze dei vari territori, i maggiori deficit. Per capire la logica alla base di questa distribuzione, bisogna sapere le situazioni di partenza. Fermo restando che l'intero corpo è in deficit, partivamo da un minim storico di 5.400 effettivi, ora con il concorso rimpolpiamo sperando di poter fare sempre di più".

Anche l'UGL Autonomie di Roma commenta i dati usciti in queste ore: "Vorremmo capire - si interroga il segretario provinciale Sergio Fabrizi - se i numeri siano frutto di un'analisi del Comando o da quali metodi studiati in qualche stanza del Colle capitolino. Mancano, ad esempio, anche i rinforzi ai Gruppi Speciali che lasciano presupporre che si andranno a depauperare gli organici municipali. Sarebbe ridicolo che ad ottobre, proprio da Ostia, venissero destinati quattro o più agenti per il GSSU o lo SPE. Nella riconosciuta difficoltà gestionale di un Corpo ormai sotto organico da 15 anni, non sarebbe sensato garantire nei municipi il rapporto di 2 agenti ogni 800 abitanti previsto dalla legge regionale?".