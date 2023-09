Pattuglie di vigili in bici per controllare la sicurezza delle ciclabili

Le prime contravvenzioni sono già state elevate. Gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano sulle piste ciclabili hanno trovato sul proprio parabrezza un verbale. Testimonia l’avvio del servizio che la polizia locale ha iniziato a garantire sulla via Tuscolana.

La rastrelliera in municipio

Per la settimana europea della mobilità sostenibile, il municipio VII ha lanciato una nuova iniziativa. “In realtà le iniziative sono due, perché abbiamo anche sistemato una rastrelliera per le bici all’interno della sede municipale – ha spiegato il minisindaco – abbiamo una ciclabile che passa qui davanti ma non si era finora pensato di mettere a disposizione dei ciclisti una rastrelliera dove lasciare la propria bici. Però non è questa la novità più importante. Oggi infatti abbiamo anche lanciato il servizio di pattugliamento delle ciclabili”.

Le bici elettriche donate ai vigili

A bordo delle biciclette elettriche gli agenti della polizia locale, nella mattinata del 21 settembre, hanno effettuato un giro per le piste ciclabili presenti nella zona. “Abbiamo trovato delle bici elettriche, acquistate dalla vecchia amministrazione, che non venivano utilizzate. Abbiamo allora pensato che una parte potesse essere assegnata alla polizia locale per consentire a chi indossa la divisa di fare puntuali controlli sulle ciclabili del territorio”.

Cosa faranno gli agenti in bici

Ad inaugurare il servizio, hanno provveduto due vigili che operano nel territorio. Nella prima giornata, con il minisindaco, hanno perlustrato la ciclabile Tuscolana e quella presente nel quartiere Appio Claudio. “Grazie alle nuove bici gli agenti potranno verificare le condizioni delle ciclabili per poi segnalare ai nostri uffici tecnici se ci sono degli interventi da fare, perché magari si è danneggiato un cordolo o perché è stato trovato un avvallamento pericoloso” ha spiegato Laddaga. Non solo.

“Il pattugliamento, che inizialmente abbiamo previsto si svolga una volta a settimana, servirà anche a sanzionare gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano le macchine sulla pista”. Un malcostume abbastanza diffuso che veniva già sanzionato ma che, grazie alla presenza dei vigili in bicicletta, farà incrementare il numero di contravvenzioni. Considerato il numero di ciclabili presenti nel municipio, che sono di gran lunga superiori alla media degli altri enti di prossimità, i chilometri che la pattuglia dovrà percorrere non saranno pochi. Ma almeno, gli spazi riservati ai ciclisti, verranno ulteriormente monitorati.