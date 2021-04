VIDEO | "Villa Tiburtina la riapriamo noi”: blitz degli attivisti. Tra loro anche Zerocalcare

“Riapriamo Villa Tiburtina” sullo striscione posto all’ingresso della struttura sanitaria, una tenda e una ventina di attivisti che, con questo blitz, chiedono un incontro urgente con gli enti preposti per riaprire un presidio sanitario pubblico “in un quartiere che ne ha forte bisogno e dove stanno spuntando solo strutture private”, ricorda Giuseppe Evangelista del coordinamento regionale sanità e del comitato Riapriamo Villa Tiburtina.

Richiesta inviata direttamente all'assessorato regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, alla direzione della Asl Roma 2, al Policlinico Umberto I e alla fondazione Lorillard Spencer Cenci.

“Dopo mesi di mobilitazione di un intero quartiere - continuano gli attivisti -, quello che chiediamo alla Regione Lazio è che fissi una data in tempi brevi per un incontro congiunto tra una nostra delegazione e tutte le istituzioni competenti. Un confronto che obblighi ognuno a prendersi la propria responsabilità in merito alla richiesta di apertura di un presidio socio-sanitario pubblico dentro Villa Tiburtina”.