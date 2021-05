L'autorecupero di una scuola, le case bloccate dal Comune. Sul tetto la protesta delle 23 famiglie

“Adesso basta, sono tre anni che attendiamo una firma per poter accendere il mutuo e completare i lavori. Raggi deve dare una risposta a queste 23 famiglie”. Bruno Papale, presidente della Cooperativa inventare l’abitare, guida quelli che dovrebbero essere gli assegnatari degli alloggi presenti nell’autorecupero di via dei Lauri, a Centocelle. Così, come gesto forte, salgono sul tetto, accendono i fumogeni e iniziano ad informare il quartiere di quello che viene considerato un vero e proprio scandalo. E uno spreco.

“Era l'ottobre del 2016 quando il Movimento cinquestelle nel suo programma politico elaborava una proposta di legge nazionale depositata poi alla Commissione Ambiente della Camera sull'autorecupero di immobili in disuso da ristrutturare e destinare ad uso abitativo - spiega la cooperativa -. Il nobile intento però, a distanza di cinque anni nel frattempo è rimasto lettera morta in Parlamento e non si è tradotto in pratica neppure negli unici due progetti, quello di via dei Lauri e quello di via di Grottaperfetta, entrambi nella Capitale dove la sindaca pentastellata Raggi governa esattamente da cinque anni”.