VIDEO | Il sindaco Gualtieri torna a Tor Sapienza. Dai cittadini resta il no all'isola ecologica

“Lo avevamo promesso e siamo tornati”. Il sindaco di Roma, Roberto Guartieri, in occasione del suo appuntamento con il “venerdì tra le periferie romane”, nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio, ha fatto visita al quartiere di Tor Sapienza. Visita gradita dai più, anche se da quando indossa la fascia tricolore da primo cittadino della Capitale le aspettative sono ovviamente diverse rispetto alla campagna elettorale: soluzioni ai problemi.

E di questioni da risolvere ne ha preso nota, insieme agli assessori capitolini Tobia Zevi (Patrimonio) e Ornella Segnalini (Lavori pubblici), il presidente del V municipio, Mauro Caliste, con al seguito diversi consiglieri comunali e municipali. Presente anche l’assessore regionale Massimiliano Valeriani per esporre l’avanzamento dei lavori di Ater proprio all’interno del comprensorio di viale Giorgio Morandi.

“Sono occasioni utili per vedere da vicino i problemi e confrontarci subito tra noi, sul posto, per capire come meglio agire - spiega Gualtieri -. Un appuntamento che continuerò a portare avanti ogni settimana, un modo per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini”. Parchi da riqualificare, i progetto partecipato degli orti urbani da portare avanti, la manutenzione delle case popolari. “Siamo felici per la visita del sindaco e speriamo che si possano risolvere davvero molte cose - dice Nuccia D’Alessandro, vice presidente del comitato di quartiere Morandi-Cremona -. Su una cosa però i cittadini restano contrari, all’isola ecologica. Chiediamo che venga riaperta quella che già esisteva, mentre li vorremmo vedere realizzati gli orti urbani progettati e finanziati da tempo”.