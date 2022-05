VIDEO | Termovalorizzatore, Gualtieri: "Il nostro è un piano complessivo, ambizioso e green"

"Ringrazo il Governo per il sostegno a Roma, ora è nostra responsabilità farci trovare preparati nell'affrontare il Giubileo nel migliore dei modi, anche sul fronte rifiuti". Il sindaco Roberto Gualtieri, intercettato a margine di una iniziativa nel quartiere Casilino, ribadisce la sua volontà nel dotare la Capitale di un termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti.

"Il nostro è un piano complessivo ambizioso che vede raccolta differenziata, recupero dei materiali e tecnologie green per la produzione di energia pulita - spiega Gualtieri -, come accade in altre città italiane ed europee".

Mentre non vede a rischio l'alleanza del Partito democratico con il Movimento cinque stelle in Regione come al Governo: "Non darei a questo tema una connotazione politica - risponde -, a Roma è in opposizione e fa l'opposizione, com'è ovvio sia, ma è sotto gli occhi di tutti che in questi anni non è stato fatto molto".