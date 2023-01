VIDEO | Aggressione a Termini, più controlli in stazione e rifugio per i senza dimora

Più controlli capillari sull’intera area, rifugio per i tanti senza dimora che gravitano intorno allo scalo. Il sindaco di Roma, Roberto Gualltieri, intercettato nella mattina del 6 gennaio a margine della manifestazione di piazza Navona in occasione dell’Epifania, tratta questi due temi a chi gli chiede conto della situazione del primo scalo ferroviario della Capitale.

Il drammatico accoltellamento alla stazione Termini dello scorso 31 dicembre ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla questione: l’annuncio del Prefetto sull’intenzione di intensificare la presenza delle forze dell’ordine in orario serale, l’alternativa alla strada dei tanti disperati che qui trovano rifugio.

“Ringrazio il Prefetto per l’impegno promesso su Termini - dice il sindaco -. Da parte nostra c’è l’impegno di aumentare i posti di ricevere per i senza dimora e convincerli ad accettare l’assistenza. L’Assessora Funari sta lavorando per cercare le strutture idonea, mentre come amministrazione comunale stiamo acquistando alloggi da destinare al patrimonio pubblico per dotare Roma di case popolari all’altezza delle altre capitali europee”.

Roma Today qualche settimana fa era salita a bordo di un’auto dei Carabinieri per vedere da vicino i controlli che vengono eseguiti durante i pattugliamenti, e la zona delle macchinette automatiche per l’erogazione dei biglietti è da sempre un punto sensibile.