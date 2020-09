VIDEO | Precari scuola, senatore della Lega cacciato dal sit in sotto al Miur: lite tra le due anime della piazza

Cacciato via. Il senatore leghista, Mario Pittoni, non fa in tempo ad arrivare sotto al ministero dell'Istruzione che viene subito invitato ad allontanarsi. In corso c'è la manifestaizone nazionale dei precari della scuola che, dicono, non vogliono la strumemtalozzaizone della Lega: "Ci hanno rovinato e ora vengono qui - dice una di loro -. Sono antifascista e antirazzista, questa è la scuola della Repubblica italiana, loro devono andare via. Dall'altra parte però, c'è chi invece sostiene che "sul tema scuola bisogna parlare con tutti".

E da qui, un piccolo "fuori programma" con la lite tra le due anime, politicamente opposte, della piazza.