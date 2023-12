Salvini è a Roma, filma la spazzatura e critica Gualtieri per la lotteria della raccolta differenziata

Probabilmente l’idea della lotteria per chi ricicla bene la spazzatura non è proprio la migliore di sempre. Specialmente in una città come Roma, dove la pulizia e la raccolta dei rifiuti arrancano, iniziative di questo genere rischiano di diventare un boomerang. Non ha quindi perso l'occasione di dire la sua il ministro delle infrastrutture Matteo Salavini che ha criticato, in un video social, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accusandolo di lasciare la città sporca per pensare, invece, ad iniziative collaterali poco utili.

Rifiuti a Roma Nord

Nel video Salvini riprende della spazzatura che, a suo dire, si trova a nella zona nord di Roma. Cumuli di rifiuti, alcuni dei quali anche sopra il marciapiede, lasciati lì da chissà quanto tempo. Uno “spettacolo” ormai comune per i romani. Meno, forse, per il “lombardo” ministro dei trasporti.

“Il Comune di Roma organizza una lotteria di Capodanno, con buoni spesa da 100 euro per organizzare la raccolta differenziata – dice il ministro - più che pensare alle lotterie chissà quando Gualtieri penserà che è il sindaco di questa straordinaria ma abbandonata città”. Salvini si riferisce all’iniziativa di Ama e consorzio Comieco rivolta a chi conferirà in specifici punti di raccolta gli imballaggi in carta e cartone. A fine gennaio verranno estratti a sorte i cittadini che riceveranno 100 euro in buoni regali.

Il messaggio salviniano

Tornando al video, il messaggio lanciato è un classico salviniano. Mischiare due argomenti apparentemente simili che, in realtà, non c’entrano nulla l’uno con l’altro (come i terremotati al freddo e gli immigrati negli alberghi). È chiaro a chiunque, infatti, che l’organizzazione della lotteria non abbia minimamente inficiato nella (precaria) gestione dei rifiuti di Roma.

Altro conto, invece, è criticare la pulizia della città oppure discutere dell’opportunità o meno di una lotteria. Questo, però, è il linguaggio social di Salvini, evidenziato anche dalle imperdibili imitazioni di Maurizio Crozza. Il ministro prende un qualcosa fatto da un avversario politico e dice che sarebbe stato meglio fare altro.

A Natale rischio rifiuti

In ogni caso, quello dei rifiuti lungo le strade potrebbe diventare un vero problema, molto più della lotteria o di qualsiasi altra cosa. A Natale, infatti, pare che nessuno voglia scendere in strada per pulire la città. In vista delle festività, Ama aveva chiesto l’ausilio di operatori esterni che si sarebbero dovuti occupare di liberare i marciapiedi dai rifiuti che restano a terra. Dei cinque lotti messi a bando, però, ne è stato aggiudicato soltanto uno: quello del centro della città. Ama, comunque, ha assicurato che non ci sarà nessuna emergenza.

Bonus netturbini

Nei giorni scorsi, era stato preparato il piano per mantenere la città pulita durante le festività natalizie. Più operatori sul territorio e una presenza capillare, accompagnate da un potenziamento della raccolta presso le utenze commerciali e dei materiali ingombranti. Previsti anche incentivi per il personale affinché venga garantita una buona copertura dei turni nei giorni delle feste di Natale.