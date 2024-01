Il video dei saluti romani durante il "presente" per i morti di Acca Larentia

In centinaia hanno urlato il consueto rituale del "presente" con il braccio destro teso al cielo. Dopo la cerimonia istituzionale del mattino - dopo la quale non sono mancate polemiche - con Comune e Regione Lazio che hanno deposto due corone d'alloro davanti alla vecchia sede del Msi di Acca Larentia, in serata - come accade tutti gli anni - sono stati centinaia i camerati che si sono presentati davanti ai locali del Tuscolano per ricordare i camerati Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi 46 anni fa da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra.

A partire dalle 18:00 i nostalgici, appartenenti a formazioni neofasciste, hanno intonato il presente con il saluto romano davanti a quella che nel 1978 era la sede del Movimento Sociale Italiano. Non una novità: i saluti romani sono scenografia di ogni commemorazione del 7 gennaio. Anche l'anno scorso le braccia tese avevano fatto capolino al Tuscolano. E così ogni anno. Nel 2018 un corteo sfilò per le vie dell'Appio. Ad organizzarlo CasaPound.

A far esplodere il caso quest'anno la pubblicazione di un video oggettivamente impressionante. Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, su X ha postato le immagini dei saluti romani, parlando di "Vergogna di Stato".



Vergogna di Stato

Immagini che hanno smosso soprattutto il centrosinistra. "Presenteremo un'interrogazione al ministro Piantedosi, quel che è accaduto non è accettabile - scrive sui social network la segretaria del Pd Elly Schlein commentando le immagini dei saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia -. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte, come dice la Costituzione", con la segretaria che spiega che l'interrogazione sarà presentata nella giornata di lunedì 8 gennaio. E ancora: "Questa è una vergogna inaccettabile in una democrazia europea", scrive il leader di Azione Carlo Calenda.

Duro anche il commento di Roberto Saviano che sempre su X commenta: "Come ormai d’abitudine, la commemorazione della strage di AccaLarentia diventa l’occasione per una celebrazione neofascista, e non accade solo sotto questo governo di estrema destra, cosa che dovrebbe farci seriamente riflettere sulla maturità delle nostre istituzioni democratiche. Ridicola la parata con procedura militare che irreggimenta le presunte truppe: chiede l’attenti, poi per tre volte ripete “per tutti i camerati caduti” e la risposta in coro è “presente”, con l’enfasi del saluto romano. Infine autorizza il “riposo” e scioglie i ranghi. Grotteschi nell’aspirazione di sentirsi per qualche minuto milizia fascista; grotteschi e ridicoli, certo, eppure non meno inquietanti. Vedere che questa messa in scena accade autorizzata, tutelata e agevolata dalle istituzioni, spaventa - afferma ancora lo scrittore napoletano sotto scorta da anni -. Nulla c’entra una parata neofascista con il ricordo delle vittime del terrorismo. Lo stesso paese che procede all’identificazione di chi alla Scala grida “viva l’Italia antifascista”, che manganella studenti, che condanna al carcere chi organizza rave party, permette sul suolo pubblico questo tipo di eventi. Tutto in coerente continuità con la trasformazione autoritaria del nostro paese, dove queste pagliacciate servono a carezzare il pelo delle frange radicali di estrema destra che si sentono sempre snobbate e tradite dai “camerati” che hanno raggiunto poltrone di potere, ma che, incredibilmente, hanno ancora bisogno dell’appoggio di questi esaltati".

Magistrati responsabili

Dal centrosinistra al centrodestra diverso è il commento del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri: "Tra le tante responsabilità che gravano sulla magistratura italiana e romana in particolare c’è quella di non aver individuato gli assassini dei militanti di destra uccisi nella Capitale, in via Acca Larenzia, il 7 gennaio del 1978. Eppure ci sono fatti precisi, emersi anche in varie ricostruzioni giornalistiche, che non hanno avuto seguito con adeguate indagini. La procura della Repubblica di Roma ha letto ad esempio il libro del giornalista Nicola Rao? Perché in più di 40 anni non si è mai fatto uno sforzo serio per individuare gli assassini? Per non dare fastidio alla sinistra? La procura di Roma veniva chiamata un tempo il porto delle nebbie. Quella coltre di nebbia non è stata ancora spazzata via da una salutare ventata. La nostra magistratura più che una risorsa resta un problema".

Ricordare strage per contrastare odio

"Nel 46esimo anniversario della strage di Acca Larenzia, avvenuta il 7 gennaio del 1978, in cui persero la vita due militanti del Fronte della Gioventù uccisi da terroristi comunisti e un terzo militante ucciso da un colpo di arma da fuoco nei disordini scoppiati subito dopo, abbiamo ricordato le tre giovani vittime a oggi ancora senza giustizia - Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni - per ribadire che il sacrificio di tanti, troppi giovani morti nella stagione degli anni di piombo deve essere da monito per superare e cancellare l'odio politico e la maledetta logica del nemico da eliminare - dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo -. Bene il ricordo ormai ricorrente ogni 7 Gennaio da parte delle istituzioni al di là dello schieramento politico. È solo attraverso il rispetto verso qualsiasi forma di partecipazione alla vita politica che possono consolidarsi le basi di un sano sistema democratico, senza farci ricadere nel vortice di odio che, nel corso degli anni passati, ha lasciato nelle piazze troppe vittime".