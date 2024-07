VIDEO | "Roma si muove" e vede la luce in fondo al tunnel: "Presto un trasporto pubblico degno di una Capitale"

Un piano investimenti del valore di 12 miliardi. Acquisto di nuovi autobus, treni per la metropolitana e tram. iInterventi di manutenzione dall’armamento dei binari della metro, sulla rete ranviaria e ai depositi dei mezzi. Con l’obbiettivo, sempre più urgente, di mostrare ai cittadini i primi risultati di questo enorme sforzo presentato nella mattinata di oggi, martedì 16 luglio, dal sindaco Roberto Gualtieri.

Per "Roma si muove". nella cornice dell’ex deposito Atac di San Paolo, insieme al primo cittadino c'è quasi tutta la Giunta capitolina, i vertici di Atac e Roma Metropolitane. “Un imponente lavoro di programmazione, reperimento delle risorse e bandi, lavori straordinari sulla rete che ha indubbiamente potato molti disagi, ma che era necessaria - ricorda Gualtieri -. Nel 2025 finalmente vedremo la luce in fondo al tunnel e sarà una buona notizia per i cittadini”.

Nell’ex deposito, accanto ad uno storico tram, c’è il prototipo di uno di quelli nuovi che vedremo presto sulle strade di Roma: “A partire dall’8 dicembre tutte le tranvie stanno pronte per essere ripristinate e il servizio potrà ripartire a pieno - dice l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè -. In totale arriveranno 122 nuovi tram per sostituire quelli vecchi e per le nove linee che stiamo costruendo”.

Ma l’occasione è utile per ribadire l’obbiettivo forse più ambizioso, ovvero creare una vera rete di trasporto intermodale che metta a servizio dell’utente più opzioni per muoversi in città, incentivando anche i mezzi in sharing e le infrastrutture utili ad utilizzare le biciclette in sicurezza: è stato avviato proprio stamattina anche il cantiere del primo lotto del Grab a via di San Gregorio.