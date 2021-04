VIDEO | I ristoratori di Mio Italia ricevuti dal Governo: "Ecco le nostre proposte"

“Il decreto imprese è il primo atto di questo Governo Draghi ed è importante per noi entrare nella discussione portando proposte concrete, dopo 13 mesi di abbandono e di proteste”. E’ Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia (Movimento imprese ospitalità), a guidare la delegazione che alle 12 di lunedì 12 aprile, poche ore prima delle mobilitazioni che hanno bloccato il centro storico di Roma, è stata ricevuta dal sottosegretario Dario Duringon al ministero di Economia e Fiinanze di via XX settembre.

Insieme a Mio Italia, rappresentanti di Consorzio Ursa Major Lombardia, Veneto Imprese Unite, Associazione Commercianti Salerno, Associazione Ristoratori Reggiani, Esercenti Resistenti.

"Abbiamo discusso di blocco degli sfratti, con tutele anche per i proprietari delle mura, della proroga delle moratorie sui mutui e sui finanziamenti, delle misure da intraprendere per evitare che la malavita organizzata acquisti per una manciata di euro aziende in sofferenza a causa delle restrizioni covid, ma anche di interventi di salvaguardia del made in Italy per scongiurare il dilagare delle grandi catene di junk food e di delivery - spiega Bianchini -. Quando la politica chiama pr ascoltare è sempre positivo, ma ora servono i fatti. Perché se non avremo risposte le proteste andranno avanti, tenendo le distanze dalle violenze che non ci appartengono”.