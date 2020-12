VIDEO | Una discarica abusiva sgomberata da vigili e Raggi. La sindaca sicura: "Era un fortino dello spaccio"

Blitz di Virginia Raggi, accompagnata da Federica Angeli, giornalista e delegata alle periferie, dal prete-coraggio don Antonio Coluccia ed Emilio Orlando, anche lui giornalista, a San Basilio.

La Sindaca ha affiancato i carabinieri e gli agenti dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del Gruppo Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della polizia locale di Roma Capitale che hanno posto sotto sequestro un'area di circa 400 metri quadri per "abusi edilizi e per illeciti ambientali, in quanto rilevata la presenza di una discarica abusiva", spiegano i caschi bianchi in una nota.

"All'interno del sito, che non si esclude venisse utilizzato come base per lo spaccio di droga, si trovavano alcune baracche e una costruzione in lamiera, con porta rinforzata per evitare gli accessi" si legge nel comunicato della polizia locale.

Dubbi, quelli sul possibile spaccio, che invece ha Raggi che, sicura, spiega: "A San Basilio stavano costruendo un 'fortino dello spaccio'. Una baracca di lamiere chiusa da un porta blindata, nascosta dalla vegetazione. Lo abbiamo scoperto e lo abbiamo impedito. Oggi siamo tornati nel quartiere per sequestrare questa specie di bunker che alcuni criminali intendevano utilizzare per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno poi eseguito degli accertamenti. Costruito in una posizione strategica, era nascosto da un canneto, con delle vie di fuga per dileguarsi in caso di controlli".

"La presenza delle istituzioni, e di chi lotta prima linea contro la criminalità, è importante per riportare speranza e fiducia nel periferie che per troppo tempo sono state abbandonate. - aggiunge Raggi - Un passo dopo l’altro ripristineremo la legalità anche in questa zona. I cittadini di tanti quartieri stanno rialzando la testa e noi saremo al loro fianco".