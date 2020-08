VIDEO | Poteri speciali per il Sindaco, Raggi gioca d’attacco: “Li chiedo da 4 anni”

Il proposito di creare una figura di sottosegretario per la Capitale è “un accordicchio da vecchia politica”. E l’idea di dotare Roma di poteri speciali, è “una richiesta che faccio da 4 anni a tutti i governi”.

Non gioca di rimessa la sindaca che, per il Raggi-Bis, ha evidentemente deciso di affilare le armi. Incalzata dai cronisti, a margine di una conferenza stampa sulla presentazione di due concorsi di architettura, la prima cittadina della Capitale ha replicato a distanza a chi, nel corso degli ultimi giorni, sta avanzando candidature e ricette per migliorare la gestione di Roma.

E così, a chi le ha chiesto un commento sull’idea di creare un sottosegretario per la Capitale, Raggi ha risposto: "Ho l’impressione che non siamo sul piano della realtà” ma che al contrario “si continui a parlare di giochi di palazzo ed accordicchi da vecchia politica”. Agganciandosi alla domanda, la Sindaca ha tenuto a fare anche un’altra precisazione.

“Si comincia a sentir parlare di poteri speciali per Roma Capitale che dovrebbe essere il tema della successiva legislatura. Io i poteri speciali per il sindaco di Roma li chiedo ormai da quattro anni a tutti i Governi che si sono succeduti”. Arriva poi la stilettata all’alleato di governo, ma non in Aula Giulio Cesare: il Partito democratico.

“Se davvero questa é l'intenzione di qualche esponente del Pd che si riempie la bocca di queste parole, ma poi quando é al Governo e in Parlamento non fa nulla, ci dessero la dimostrazione della loro volontà ed iniziassero a lavorare”. Anche perché, ha fatto notare la numero uno del M5s capitolino, ora “siedono al Governo e hanno la maggioranza in Parlamento” ragion per cui “questo è il momento giusto per farlo”.

Dato per assodato che un tema della prossima campagna elettorale sarà quello dei poteri speciali, la Sindaca ha deciso di giocare d’anticipo. E lo ha fatto ricordando che “Servono i poteri al sindaco, quelli di Roma Capitale”. In sostanza “i poteri speciali che hanno tutte le grandi capitali internazionali, non chiediamo né di più né di meno”.

