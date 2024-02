Al via il piano "100 parchi per Roma": ecco i primi 21 progetti che verranno realizzati

Cento parchi per Roma. Questo il nome dell’ambizioso progetto con il quale il Campidoglio avvia il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di cento parchi e aree verdi della città in 10 anni, restituendole alla piena fruibilità pubblica. Il Piano è stato presentato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, e dal presidente della commissione capitolina all’Ambiente. Giammarco Palmieri.

Illustrati i primi 21 interventi per un importo complessivo stimato in circa 63 milioni di euro. Di questi, 16 sono i progetti già finanziati con uno stanziamento in bilancio di oltre 35 milioni di euro. “Siamo al lavoro per rigenerare intere aree della città con la partenza dei cantieri relativi ai PUI e ai PINQuA, ma anche con lo sblocco di interventi fondamentali in tante altre zone che reclamavano attenzione da decenni, sulle strade, nelle case popolari, recuperando strutture abbandonate, creando nuovi parchi fluviali - spiega il Sindaco Gualtieri -. La prima tranche di interventi fa parte del grande investimento sui parchi e le aree verdi che abbiamo già avviato per circa 142 milioni di euro, con i 20 progetti già realizzati e in corso, e i 21 presentati oggi”.

Il piano precede interventi in quasi tutti i municipi di Roma, soprattutto nelle periferie: nel municipio III in via Valsolda e nel parco Caio Sicinio Belluto, il parco di via degli Alberini nel municipio IV, parco Madre Teresa di Calcutta nel V, l’area verde di via M. Candia nel VI Municipio VI in collaborazione connesso al “Punto Luce” Save the Children, nel VI municipio la la riqualificazione del parco degli Acquedotti e il parco della Romanina, il Giardino Pisino e Parco Tre Fontane nel municipio VIII, parco Cesare Pavese nel municipio IX parco dei Ravennati nel municipio X, piazza Augusto Lorenzini nell’ XI e Villa Flora nel XII, nel municipio XIII Parco della Cellulosa e Villa Veschi , riqualificazione anche nel Giardino Lucchina del municipio XIV. Oltre ai progetti già finanziati sono in fase di progettazione gli interventi di riqualificazione che riguardano le Mura Aureliane (municipio I-VII), il Parco Tor Tre Teste (municipio V), la Collina del Quadraro (municipio VII), Villa Bonelli (municipio XI) e Parco Ponderano (municipio XIV).

“L’obiettivo è realizzare 50 interventi per la fine della legislatura e ulteriori 50 nella prossima - dice Gualtieri -, un tassello fondamentale dello sforzo ciclopico per cambiare il volto di tante piccole e grandi realtà, migliorandole e trasformandole in nuovi spazi pubblici e polmoni verdi per decine di quartieri, ricucendo territori, creando connessioni, valorizzando ricchezze ambientali e storiche, favorendo la socialità. Roma è già la città più verde d’Europa ma occupa un territorio vastissimo, ricco di spazi che aspettavano solamente di essere resi davvero fruibili dai cittadini”. “Il Piano è stato concepito come un masterplan strategico che ha l’obiettivo di costruire una vera e propria infrastruttura verde della città adottando criteri di progettazione mirati a creare quanto più possibile elementi di connessione tra i parchi e le aree verdi oggetto degli interventi di riqualificazione - spiega l’Assessora Alfonsi -. Potenziare il sistema dei parchi significa anche creare corridoi ecologici che costituiscono un fattore determinante nella sfida della sostenibilità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la qualità ambientale della città.

Entro il 2024 partiranno i cantieri del Parco delle Tre Fontane e Villa Flora e, sempre entro il 2024, verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori degli altri 14 progetti finanziati.

L'elenco completo di tutti i progetti

1 Via Valsolda – Municipio III

L’intervento prevede la riqualificazione generale e la creazione di connessioni dell’area lungo il fiume Aniene e delle aree di slargo quale nuovo parco lineare a servizio degli abitanti del quartiere. Il progetto, attraverso la riqualificazione non solo della ciclabile ma anche degli spazi adiacenti – marciapiede e sponda da una parte e spazi di sosta dall’altra – crea un sistema connettivo con ampi spazi di sosta e di incontro e fruizione per gli abitanti.

2 Parco Caio Sicinio Belluto – Municipio III

L’obiettivo è la valorizzazione di elementi storici e il rafforzamento delle connessioni ecologiche e fisiche fra le varie parti del parco della Riserva dell’Aniene e il quartiere Montesacro. La riqualificazione del giardino ne preserva il carattere storico valorizzando i mausolei presenti, saranno sistemate la piazzetta su Via Nomentana e la fontana.

3 Parco Via degli Alberini – Municipio IV

L’intervento prevede la riqualificazione generale dell’area lungo il fiume e anche di quella tra via Palmiro Togliatti e via Francesco Compagna. Il progetto prevede il completamento di percorsi per la mobilità lenta e la realizzazione di un percorso lungo il fiume.

4 Parco Madre Teresa di Calcutta – Municipio V

Per migliorare la fruizione in sicurezza del parco il progetto prevede l’allargamento del marciapiede su via Togliatti, per costruire una piazza rettangolare con un chiosco e una struttura sportiva polivalente che abbia funzioni di presidio sociale.

5 Area Verde Via M. Candia – Municipio VI

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area esistente quale ampia piazza/giardino alberata, con una serie successiva di spazi con funzioni diverse. Il focus della progettazione è lo spazio giochi per bambini, connesso al “Punto Luce” Save the Children e la trasformazione dello spazio centrale in una piazza.

6 Parco degli Acquedotti – Municipio VII

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area, al fine di valorizzare le preesistenze archeologiche di notevole interesse storico. Il parco concentra quindi le funzioni principali (piazze, aree ludiche sportive, attrezzature) nella fascia filtro tra la via Lemonia e il percorso principale di progetto, lasciando invece maggiore respiro alle aree verdi più prossime agli acquedotti.

7 Parco della Romanina – Municipio VII

Il progetto prevede la creazione di un percorso ciclopedonale di connessione, chiamato “il Km della legalità”, tema cui è intitolato il parco, di un’ampia area sportiva con skate park e aree gioco e spazi per orti urbani.

8 Giardino Pisino – Municipio VIII

Il progetto del nuovo giardino lo caratterizza come uno spazio dedicato ai bambini con aree gioco. Saranno realizzati collegamenti con il sistema ciclopedonale, con le reti ecologiche verso il Tevere e con le aree storico archeologiche del sistema delle Mura Aureliane.

9 Parco Tre Fontane – Municipio VIII

L’area del parco, legata storicamente alla presenza del complesso dell’Abbazia, è un territorio caratterizzato dalla compresenza di zone edificate e aree semi-agricole. Il progetto intende valorizzare il parco come cerniera tra verde urbano e spazi agricoli potenziando anche la rete ciclopedonale.

10 Parco Cesare Pavese – Municipio IX

Il progetto prevede la complessiva riqualificazione del patrimonio vegetazionale, del sistema dei percorsi e delle attrezzature. E’ prevista la trasformazione della ex pista di pattinaggio in una piazza centrale multifunzionale.

11 Parco dei Ravennati – Municipio X

La riqualificazione vuole preservare le caratteristiche di parco storico-archeologico e integrarle con le nuove esigenze di aree funzionali attrezzate. Sono previste le connessioni con il sistema ciclopedonale, con l’area degli scavi archeologici e il borgo antico. E’ prevista la realizzazione di una grande piazza attrezzata con area giochi, sedute e illuminazione.

12 Piazza Augusto Lorenzini – Municipio XI

L’intervento prevede la riqualificazione dell’area al fine di creare degli spazi di sosta che saranno attrezzati con panchine, tavoli e dehors per migliorare la fruibilità e la sicurezza della piazza.

13 Villa Flora – Municipio XII

Obiettivo del progetto è coniugare la valorizzazione del giardino storico con il miglioramento della fruibilità quale parco pubblico. Saranno riqualificate l’area ludica e la vasta area cani.

14 Villa Veschi – Municipio XIII

Il progetto mira al recupero dell’originaria continuità tra altura e fondovalle. L’obiettivo è ricollocare l’area all’interno di una rete ecologica e ambientale che comprende la riserva naturale di Monte Mario, l’area di Monte Ciocci e il Parco del Pineto.

15 Parco della Cellulosa – Municipio XIII

Il progetto prevede la rigenerazione del patrimonio arboreo, il ripristino dei percorsi e l’allestimento di attrezzature per attività ludiche e fitness.

16 Giardino Lucchina – Municipio XIV

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde con nuovi percorsi in materiale drenante, la realizzazione di un parco giochi e un’area fitness. L’intervento prevede, inoltre, la messa in sicurezza stradale del giardino, la riqualificazione del patrimonio arboreo e la realizzazione di connessioni con il sistema ciclopedonale e le aree verdi circostanti.

17 Mura Aureliane - Municipio I e VII

Le Mura costituiscono un importante sistema di connessione ecologica che può essere rafforzato. Il progetto mira a migliorare il sistema delle connessioni con altri spazi verdi e con la rete ciclabile oltre che a valorizzare lo straordinario bene archeologico e monumentale.

18 Parco Tor Tre Teste Municipio V

Il progetto punta alla valorizzazione del parco per le attività motorie e all’aria aperta rinnovando i percorsi ciclopedonali.

19 Collina del Quadraro – Municipio VII

L’area, sottratta a insediamenti abusivi nel 2018 viene restituita alla fruizione pubblica come connessione tra il Parco di Tor Fiscale e il Parco degli Acquedotti attraverso una rete di percorsi ciclopedonali.

20 Villa Bonelli – Municipio XI

Il progetto prevede il recupero delle due aree del giardino e del vigneto mantenendone le destinazioni d’uso. Nel giardino saranno riqualificati gli accessi, i percorsi, recuperate le vasche e rinnovata l’area ludica. Nella valletta esterna sono previsti un frutteto e un vigneto didattici e un’area cani.

21 Parco Ponderano – Municipio XIV

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area sportiva, del parco giochi, dell’area cani e degli orti urbani.