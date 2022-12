VIDEO | Presentato “Rome Restarts 2023”: il programma del Capodanno della Capitale

Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Questi gli artisti che saliranno sul palco di via dei Fori Imperiali la notte di Capodanno. A rendere noti i nomi è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione di “Rome Restarts 2023” nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 dicembre.

Accanto al primo cittadino i due assessori organizzatori e promotori dei festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo: Alessandro Onorato (ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport) per quanto riguarda il concerto e il dj set della notte di San Silvestro, Miguel Gotor (alla Cultura) per illustrare il programma della seconda edizione di Capodarte. “Roma riparte e siamo contenti lo faccia nel nome della cultura e dell’aggregazione - dice il sindaco Gualtieri -. Un programma variegato che riesce a soddisfare diversi gusti e fasce di età”.

La grande festa per salutare il 2022 inizierà alle 21:30 in via dei Fori imperiali con la musica di Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. A seguire ci sarà un dj set promosso da Rds (media partner dell’evento) fino a circa le 2 del mattino: “Per questo è stato prolungato il servizio della metropolitana almeno fino alle 2:30”, ricorda l’Assessore Onorato. Dal mattino del primo gennaio 2023 invece, prenderanno il via in tutta la città oltre 70 iniziative gratuite di Capodarte: concerti, visite guidate, spettacoli e attività per grandi e piccoli che animeranno fino a sera musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura aperti per l’occasione.