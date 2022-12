VIDEO | “Roma racconta Roma”, il Campidoglio premia le eccellenze del suo commercio

Dal sociale all’impresa femminile, passando per la legalità e la storicità dell’impresa. Queste le categorie di “Roma racconta Roma”, il riconoscimento voluto dall’assessorato guidato da Monia Lucarelli (Sicurezza, Pari opportunità e Attività produttive) per mettere in evidenza, narrare e dare un riconoscimento al tessuto produttivo della Capitale.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 dicembre, commercianti, artigiani, imprenditori che in vario modo si sono distinti nel dare lustro, qualità e prestigio al territorio, si sono riuniti nella sala della Protomoteca del Campidoglio per ricevere la medaglia celebrativa di Roma Capitale.

Per trovare queste storie è stato fatto un lavoro di ricerca e di confronto con i presidenti dei municipi, i consiglieri capitolini e le associazioni di categoria. "Questo premio - sottolinea l’Assessora Lucarelli - vuole esser un riconoscimento per evidenziare fatti concreti e per non limitare la vita di un'attività produttiva solo a bilanci e incassi. Oggi abbiamo voluto rendere omaggio a chi ha portato e continua a portare il nome di Roma nel mondo, a chi fa della ricerca e dell'eccellenza una ragione di vita, a chi non si arrende ai soprusi e lotta per la legalità, a chi porta avanti da anni tradizioni familiari innovandole e rinnovandole per trasformarle in un gesto d'amore”. Ad accompagnare l’Assessora Lucarelli nel racconto c'era anche l'attrice Nancy Brilli che, da romana e amante di Roma, ha sottolineato l'importanza delle botteghe storiche: "La storia delle botteghe, intese come luoghi in cui si realizzavano prodotti destinati alla vendita si perde nella notte dei tempi - spiega la Brilli -. Oggi di vere botteghe ce ne sono poche ma tutte portano al loro interno un calore unico e una passione speciale che rende anche un singolo oggetto un'opera d'arte”.

Questi "racconti" sono stati racchiusi in una serie di categorie simboliche che rappresentano uno spaccato di un mondo che tanto contribuisce al vissuto di Roma: "il commercio e la tradizione"; "il commercio e la cultura"; "il commercio e l’artigianato"; "il commercio e l’impegno sociale"; "il commercio e il Made in Italy nel mondo"; "il commercio e le imprese al femminile" e "il commercio e la legalità". “Roma e il suo commercio, per come lo vediamo noi, è anche e soprattutto questo - conclude Lucarelli -. La nostra intenzione è di far crescere ‘Roma racconta Roma’ per poter continuare a declinare storie positive che possano renderci sempre più fieri di esser romani".

Di seguito la lista delle attività che hanno ricevuto la medaglia celebrativa di Roma Capitale.



IL COMMERCIO E LA TRADIZIONE



ENOTECA BOMPREZZI - MUN VII – Via Tuscolana

TRATTORIA DA GABRIELE - MUN XIII – Via Boccea (Casalotti)

ANTICA TRATTORIA LIVEROTTI – MUN VI – Via Casilina

CHECCO ALLO SCAPICOLLO - MUN IX – Via dei Genieri

IL COMMERCIO E LA CULTURA



TOMO LIBRERIA CAFFE’ - MUN II – Via degli Etruschi

TANA LIBRI PER TUTTI - MUN XI – Via Damiano Macaluso

COLLETTIVO GASTRONOMICO TESTACCIO - MUN I – Mercato Testaccio

BLUE ROOM - MUN VII – Via Paolo Albera



IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO



ROI DU LAC - MUN I – Via di S. Pantaleo

MASSIMO MELIS - MUN I – Via dell’Orso

SARTORIA MILITARE ROMANO – MUN IX - Via Flaminia



IL COMMERCIO E L’IMPEGNO SOCIALE



GUSTAMUNDO - MUN XIII – Via Giacinto de Vecchi Pieralice

TRATTORIA DEGLI AMICI - MUN I – Piazza di S. Egidio

GELATERIA SPLASH - MUN VII – Via Eurialo

IL COMMERCIO E IL MADE IN ITALY NEL MONDO



ALFREDO A LA SCROFA - MUN I – Via della Scrofa

S.A.I.D. dal 1923 - MUN II – Via Tiburtina

IL COMMERCIO E LE IMPRESE AL FEMMINILE



VIVIBISTROT - MUN XII – Villa Pamphili

PELLETTERIA BUSSIGLIERI - MUN I – Via della Conciliazione

C'E’ PASTA E PIZZA - MUN XII – Via Giuseppe Massari

LIBRERIA LOTTA - MUN VI – Via Francesca Bartolomeo Rastrelli

IL COMMERCIO E LA LEGALITA’



ROSY BAR - MUN VII – Via Pietro Marchisio

DAVIDE CAFFE’ - MUN IV – Via Fiuminata

CAPOVERSO - MUN XII – Via dei Gonzaga