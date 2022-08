VIDEO | Gualtieri presenta il nuovo Piano rifiuti di Roma: "Entro il 2025 il termovalorizzatore sarà attivo "

Gli impianti, gli obbiettivi e le ambizioni. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in veste di commissario straordinario per il Giubilleo e i Rifiuti, illiustra il Piano integrato di gestione dei rifiuti 2022-2030, nella sala delle bandiere del Campidoglio, giovedì 4 agosto.

Cinque impianti: un termovalorizzatore, due per la gestione delle frazioni secche (plastica, carta e vetro) e due per l'organico. Trenta centri di raccolta dei materiali (oggi sono 14), riduzione della produzione dei rifiuti (8% entro il 2030) e aumento della raccolta differenziata (65% al 2030, 71% per il 2035). "Roma cambia rotta - dice Gualtieri -, entro il 2025 avremo il termovalorizzatore in funzione, mentre i due impianti anaerobici lo saranno entro il 2026".