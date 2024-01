VIDEO | Trasporti in periferia a Roma, l'esordio del nuovo gestore è con 40 nuovi bus

Nuovi gestori e nuovi autobus per le periferie romane. E c’è aria di festa a piazzale Pino Pascali, a Tor Sapienza, in occasione della presentazione di alcuni dei primi 40 nuovi autobus che, a partire da domenica 21 gennaio, percorreranno le strade di alcuni quartieri periferici di Roma. Mezzi ecologici che provengono dal nuovo contratto di servizio, ovvero il 28% circa del tpl affidato tramite gara pubblica.

“Dopo 5 anni di proroga al vecchio operatore –spiega l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - domenica partirà finalmente il nuovo servizio del Tpl periferico che è stato affidato a due nuovi operatori per 8 anni, un periodo congruo a garantire la certezza industriale. Questo significa da subito nuovi investimenti sulle infrastrutture e su una nuova flotta di bus sempre più sostenibile, fino alla totale trasformazione in elettrico. Tutto questo renderà fin da subito più efficiente e puntuale il servizio nel rispetto della produzione chilometrica integrale prevista dal contratto”. Il nuovo servizio di Tpl periferico è suddiviso in due lotti, la parte est e quella ovest della città, e sarà svolto da due operatori diversi. Complessivamente servirà i cittadini di Roma che vivono a cavallo e nei quartieri esterni al Gra con circa 30 milioni di km/vettura all’anno equamente suddivisi tra i due lotti e che saranno eserciti su 100 linee di autobus servite da 514 mezzi complessivi.

”Grazie a questo contratto di servizio continuiamo sulla linea che in questi due anni abbiamo tracciato per tutto il servizio di trasporto pubblico locale della Capitale - dice il sindaco Roberto Gualtieri - si va verso una massiccia elettrificazione della flotta degli autobus, come con i 40 bus ibridi che presentiamo oggi, che significa meno emissioni. E poi manutenzioni migliori e costanti, più linee e chilometri percorsi”.

I primi a partire saranno gli autobus della società Autoservizi Troiani, nuovo gestore dell’area Est: “Roma si prepara a una rivoluzione nel suo sistema di trasporto pubblico con un nuovo contratto di 8 anni che mira a trasformare la flotta di autobus della città – ricorda il presidente Giovanni Troiani -. Questo accordo presenta una serie di ambiziose sfide, non ultima l'introduzione graduale di autobus ibridi ed elettrici, con l'obiettivo finale di rendere l'intera flotta completamente elettrica”.