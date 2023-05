VIDEO | Landini visita il magazzino di Nonna Roma per la campagna "Ci vuole un reddito"

“Oggi anche chi ha un lavoro è povero, e il Governo Meloni sta criminalizzando la povertà”. Maurizio Landini, segretario della Cgil, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 maggio visita il magazzino di Nonna Roma, l’associazione che da anni da pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. “Vediamo un aumento del 30% delle persone che vengono a chiederci una mano dallo scoppio della guerra in Ucraina - spiega Alberto Campailla, presidente di Nonna Roma -. La maggior parte sono famiglie italiane, che hanno perso il lavoro e che vanno avanti solo con il reddito di cittadinanza. La misura non piace? Cambiamola, ma serve un sostegno sotto una certa soglia economica che dia dignità a queste persone”.

La campagna “Ci vuole un reddito” si prepara alla grande mobilitazione nazionale del prossimo 27 maggio a Roma. “C’è bisogno di cambiare politiche economiche e sociali sbagliate di questo Governo - dice Landini -, che stanno colpevolizzando chi è povero e stanno aumentando la precarietà”.