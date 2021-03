VIDEO | Taglio del nastro per la Casa del Municipio all'Esquilino, Alfonsi: "Il Campidoglio chiude, noi apriamo"

Al civico 53 di via Galilei apre un nuovo spazio di incontro del quartiere Esquilino di Roma. Un locale comunale, chiuso ormai da anni, che torna nella disponibilità della comunità grazie al passaggio di competenza al municipio e che verrà messo a disposizione di associazioni e singoli cittadini in maniera completamente gratuita.

La Casa del Municipio sarà animata e coordinata dal Centro servizi del volontariato, con la quale la minisindaca Sabrina Alfonsi ha siglato un protocollo di intesa.

“La miopia aveva chiuso questo spazio che per anni è stato un punto di aggregazione e di confronto politico di questo territorio, sono passati quattro anni e non è stato pubblicato nessun bando per la sua assegnazione - sottolinea Alfonsi -, ecco noi immaginiamo un modo diverso di gestire il patrimonio pubblico e che, oltre alle assegnazioni ci sia la pressa in carico dell’Ente”.