VIDEO | Malamovida a San Lorenzo, Gualtieri: "Nuovo patto siglato con la Prefettura"

Musica e schiamazzi fino alle prime luci dell’alba. Liti che talvolta si trasformano in risse, con le forze dell’ordine costrette ad intervenire in un contesto talmente caldo da riempire ormai da tempo le cronache di questa città.

San Lorenzo, forse su tutti, è il quartiere che vive la così detta “malamovida”. Una condizione che il Covid-19 ha solo “congelato” temporaneamente e che ora torna a togliere il sonno ai suoi abitanti. Come quanto denunciato dai residenti lo scorso 19 dicembre, vittime inermi della musica che fuoriesce dalle casse delle auto delle microcar.

Cosa intende fare l’amministrazione guidata dal sindaco, Roberto Gualtieri? “Abbiamo siglato un nuovo patto con la Prefettura per istituire dei tavoli del comitato (per l’ordine e la sicurezza, nrd) decentrati a livello di municipale per affrontare questi problemi partendo dai luoghi specifici in cui ci sono - risponde il Sindaco, intercettato a margine di una iniziativa al Verano -. A Roma si può e si deve avere una vita serale, ma nel rispetto delle regole, del decoro e dei residenti”.