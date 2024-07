Gualtieri a via Ottaviano, prima la contestazione poi il faccia a faccia e i chiarimenti con i commercianti

(montaggio di Veronica Altimari)

"I suoi collaboratori ci avevano detto che il primo tratto sarebbe finito il 30 maggio". Così inizia il video girato da alcuni contestatori di Roberto Gualtieri, durante un sopralluogo a via Ottaviano che il primo cittadino ha svolto il 17 luglio. Dietro la rete metallica che delimita il cantiere ci sono cittadini e negozianti: sono esasperati, chiedono al Sindaco di "sporcarsi le scarpe" andando lì dove sono loro.

La contestazione a Gualtieri

Alla base della contestazione a Roberto Gualtieri ci sono le tempistiche per la riqualificazione di via Ottaviano. Nel video, che ha iniziato a girare sui social e nelle chat Telegram nella mattinata del 18 luglio, quella a cui si assiste è una contestazione aperta a Gualtieri. "I suoi collaboratori, erano in 15 qui, sono venuti a dirci che il primo tratto sarebbe finito il 30 maggio. Si faccia raccontare le cose come stanno", strilla uno dei commercianti. Il Sindaco, con alcuni tecnici e altri collaboratori, è nell'area centrale del cantiere: "Ma chi ve l'ha detta questa cosa?" contesta a sua volta.

"Escono i sorci giorno e notte"

Gli animi non sono sereni. Il primo cittadino dem viene invitato a "sporcarsi le scarpe", andando a parlare con chi lo contesta: "Ho fatto l'errore di votarla, me ne pento amaramente" urla uno di loro, presumibilmente chi nel frattempo gira il video con il suo smartphone. Il cantiere è invasivo e secondo chi si trova lì, dura da troppo: "L'altro giorno hanno fatto delle prove, è uscita tutta la sabbia, l'hanno lasciata qui. E ci sono i sorci giorno e notte". Le attività commerciali, tra le quali uno storico Castroni, vorrebbero ritmi più veloci: "Qui ci sono persone che campano da decenni, con dignità" dice qualcuno rivolto a Gualtieri. Si rischia brutto quando Gualtieri si lascia andare a una risposta che fa surriscaldare gli animi: "Io non ho mai visto uno a cui rifanno la strada davanti a spese nostre (del Comune, ndr) lamentarsi...". Non una frase felice.

Il video del faccia a faccia

Il Sindaco sembra palesemente spazientito. Non rifiuta il confronto, ma chiede di aspettare. Forse deve fare una ripresa da pubblicare nei prossimi giorni sui suoi canali social, non è chiaro. Dopo un po', però, il faccia a faccia avviene. C'è un secondo video, stavolta girato da qualcuno dello staff di Gualtieri, in cui il primo cittadino si confronta con i contestatori: "Abbiamo deciso di fare bella questa via, che era brutta. E sperimentiamo il modello più bello che si possa fare a Roma. Il cantiere doveva iniziare a fine febbraio e così è stato, doveva finire a fine ottobre e così sarà. Il crono programma c'è, è affisso".

Pace fatta

"È troppo lungo? Di solito a Roma questi cantieri durano il doppio o il triplo del tempo, quindi è uno dei più rapidi che siano mai stati fatti in questa città. Dà disagio? Sì. Mi dispiace? Sì. Secondo me, però, anche dal punto di vista economico si viene ripagati più di dieci volte il prezzo del disagio. Non vi abbandono, stiamo a fa' un salotto!". Ormai la contestazione è del tutto disinnescata, c'è un residente che gli batte il cinque ("sono contento di questi lavori"), un altro evoca amici in comune. Gualtieri, in maniche di camicia, si lascia andare: "Se lamentano pure (ride, ndr), je stamo a fa' la cosa più bella de Roma...". Pericolo scampato.