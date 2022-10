VIDEO | Regionali, Leodori insiste sul campo largo: "Tutti devono dare contributo per passo in avanti"

"Non si tratta di un passo indietro da parte mia, ma di passi in avanti da fare per mantenere l'alleanza che ha governato la Regione negli ultimi due anni". Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio e tra i primi nomi ad emergere per la corsa come sostituto del governatore uscente, Nicola ZIngaretti, risponde così a chi gli chiede conto sul rischio sgretolamento del campo largo alla Pisana.

"Rinunciare a questa esperienza credo sia un errore strategico - conclude Leodori, intercettato a margine dell'iniziativa per i vent'anni del Centro agroalimentare di Roma -. Tutti dovranno assumersi le responsabilità del far fallire un progetto così importante a livello politico e amministrativo per i cittadini di questa regione".