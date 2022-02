Video | Come funziona il cambio di residenza on line del comune di Roma

A Roma i cambi di residenza si fanno online e in piena autonomia. Stop attese lunghe anche quattro mesi, con la rivoluzione digitale dell’anagrafe i cambi di residenza a Roma si potranno ottenere online in 72 ore.

Come fare cambio di residenza online

Ma come fare il cambio di residenza online?

Basta accedere al servizio direttamente dal portale del Comune di Roma. Nella stringa sotto al logo di Roma Capitale, accedere su Area Riservata (la trovate in alto a destra).

A questo punto bisogna autenticarsi tramite Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Si ha così accesso alla Casa Digitale del Cittadino e all’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Si procede su Servizi Online scegliendo quello desiderato, in questo caso il cambio di residenza.

Il modulo per il cambio di residenza online, un tempo pdf editabile, adesso è semplicemente una maschera informatica da compilare con dati anagrafici, residenza di provenienza e destinazione della nuova. Il sistema ha anche un tutorial che aiuta nella compilazione, segnalando eventuali errori e suggerendo come correggerli.

Nelle schermate successive a quelle relative ai dati anagrafici necessari per avviare la pratica sarà possibile inserire gli allegati richiesti come contratto di affitto o tutto ciò che serve per motivare il cambio di residenza.

Cambi di residenza online in 72 ore

Se il cittadino non avrà ricevuto il diniego a fronte della richiesta, grazie allo strumento del silenzio assenso, sarà stato automaticamente accettato. Dopo i consueti controlli della Polizia Locale, la domanda si considererà definitivamente formalizzata.

Cambi di residenza online o agli sportelli: stop email

Per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici sarà tuttavia possibile continuare a presentare le istanze in presenza presso gli sportelli anagrafici, mentre sarà inibita la possibilità di farlo a mezzo di posta elettronica. Un'altra novità riguarda poi le carte di identità elettroniche che potranno essere richieste, senza appuntamento, in biblioteche e PIT (Punti Informativi Turistici) anche nel week end.