Vicolo del Bottino, conclusi i lavori di riqualificazione

Vicolo del Bottino, la stradina all'esterno del lungo tunnel della metro Spagna, è stato riqualificato. Si sono conclusi i lavori di a riqualificazione dei sanpietrini e della rete idraulica. L'annuncio, in un post su facebook, è della sindaca Virginia Raggi. "Dopo anni siamo intervenuti per mettere in sicurezza questo piccolo e bellissimo angolo di Roma. Si sono conclusi i lavori per la riqualificazione dei sanpietrini e della rete idraulica, per risolvere problemi di allagamenti e sconnessioni sulla strada. A breve verrà installato anche un nuovo sistema di video-sorveglianza davanti all'ingresso della stazione, per potenziare la sicurezza. È uno degli interventi iniziati nelle settimane scorse nelle aree esterne di 11 stazioni metro tra centro e periferia".

Quindi Raggi magnifica la via: "Vicolo del Bottino è un posto incredibile, che ha pochi paragoni al mondo. Si tratta di una piccola stradina nel cuore del centro storico di Roma. Chiunque esce dalla stazione "Spagna" della metro A può capire quello che vi sto per raccontare. Per i turisti è un colpo ad effetto. Vicolo del Bottino si trova all'uscita del lungo tunnel della metropolitana: un selciato di sampietrini chiuso tra imponenti palazzi d'epoca. Camminando, ad un tratto e in modo quasi inconsapevole, ci si ritrova catapultati nella grandezza e bellezza di Piazza di Spagna".

"Anche Atac sta lavorando all'interno della stazione Spagna per migliorare la visibilità del percorso che conduce all'uscita con una nuova illuminazione, la pavimentazione anti-scivolo e un restyling della segnaletica".