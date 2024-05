Dalla pastasciutta antifascista al museo Cervi: 130 studenti di Roma nei luoghi della Memoria

Dalla pastasciutta antifascista al museo Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia: è iniziato, per 130 alunni delle scuole medie di Roma, il viaggio della Memoria, che dall’8 al 10 maggio toccherà alcuni dei luoghi simbolo della Resistenza al nazifascismo. Il primo giorno del percorso, è stato caratterizzato da momenti ad alto impatto emotivo, come l’incontro con Luciana Cervi, figlia di uno dei fratelli, Agostino, che quando suo padre partigiano venne fucilato aveva solo tre anni. Le classi coinvolte provengono dagli istituti comprensivi: Regina Margherita (municipio I), via Poseidone (municipio VI), Fontanile Anagnino (municipio VII), Calderini Tuccimei (municipio X), Parco di Veio (municipio XV). Presente anche una rappresentanza della scuola ebraica. Ad accompagnarli una delegazione di Roma Capitale composta dagli assessori Claudia Pratelli (Scuola) e Miguel Gotor (Cultura), dalla presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello, e dagli assessori municipali Andrea Morelli (X) e Tatiana Marchisio (XV).

La prima tappa

Arrivati a Gattatico, gli studenti hanno iniziato il loro viaggio nella storia con una “Pastasciutta antifascista”. Un’iniziativa che rievoca la pasta al burro e parmigiano preparata dalla famiglia Cervi per festeggiare la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943. Dopo pranzo, il gruppo si è spostato alla Casa museo, dove hanno vissuto i sette fratelli fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943. Qui i ragazzi e le ragazze hanno ascoltato in silenzio, prendendo anche numerosi appunti, le parole della presidente dell’Istituto Alcide Cervi, Albertina Soliani, e quelle di Luciana Cervi, figlia di Agostino. “Un viaggio come il vostro - ha detto la prima, rivolta alla platea di giovanissimi - è la cosa più bella del mondo. Mi piace pensare che siate venuti qui a prendere i sogni di quelli che erano ragazzi come voi, i fratelli Cervi”. Grande commozione, poi, quando a prendere la parola è stata Luciana Cervi: “Si sono arresi per salvare noi figli - racconta a proposito del padre e degli zii - eravamo dieci bambini. È stato un disastro, io avevo tre anni e non ricordo nulla di quella mattina. Mia mamma ha fatto sempre in modo di ricordarmela non molto, lo spiegava a chi veniva, ma con noi familiari non ci riusciva”. Dopo l’incontro, accompagnate da una guida, le classi hanno visitato la casa museo, curiosi e meravigliati: “È incredibile pensare che stiamo camminando in un’abitazione di inizio Novecento”. Le prossime tappe del viaggio saranno il campo di concentramento di Fossoli, il più grande in Italia e Marzabotto.

Pratelli: “Visita ai luoghi dove sono state poste le basi della nostra Repubblica”

"Il viaggio della Memoria in Italia - spiega l’assessora Pratelli - è sempre una grande emozione per i ragazzi e le ragazze ma anche per noi adulti. Qui, in posti come questo, si apprende molto bene quali responsabilità ci sono state, tra i nazisti e i fascisti, nella tragedia vissuta dalla popolazione durante l'occupazione, ma sono anche i luoghi dove si sono poste le basi della nostra Repubblica, libera, democratica e antifascista. È molto importante visitarli per sostanziare con l'esperienza più viva ciò che si studia sui libri di testo e fare propri i valori fondanti la nostra Costituzione”.

Gotor: “La memoria è un pezzo importante dell’impegno di Roma Capitale”

L’assessore alla Cultura, Miguel Gotor sottolinea che ”per Roma Capitale il lavoro sulla memoria è un pezzo fondamentale dell'impegno istituzionale, perché siamo convinti che in questo modo non solo si contribuisce ad accrescere la consapevolezza degli studenti e delle studentesse intorno a fatti fondamentali della storia italiana, ma si forniscono anche strumenti utili a comprendere il presente."