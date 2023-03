A Roma nuove intitolazioni per strade e piazze: gli omaggi a Piersanti Mattarella e Don Diana

Un viale a Piersanti Mattarella e un largo intitolato a don Giuseppe Diana. Sono solo due delle novità che investiranno la toponomastica della Capitale. La commissione consultiva di toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato diverse proposte che passeranno ora all’esame della Giunta comunale.

"La commissione consultiva di toponomastica - ha dichiarato l’assessore Gotor - ha svolto un importante lavoro e ha approvato proposte di intitolazione di aree pubbliche della Capitale a personalità che hanno avuto grande rilievo nella storia della nostra città o in quella del Paese".

Ecco nel dettaglio le novità. Uno dei viali del parco Nemorense, nel quartiere Trieste, municipio II, verrà intitolato a Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia, assassinato a Palermo nel 1980 in un attentato terroristico di matrice politico-mafiosa. Nel municipio XIII, quartiere Quartaccio, un largo adiacente a via Francesco Torta prenderà il nome di don Giuseppe Diana, sacerdote ucciso nel 1994 dalla camorra.

E ancora una piazza di Casal Morena, nel municipio VII, prenderà il nome di Armando Guerci, fondatore del comitato di quartiere Centroni, che tanto ha fatto per lo sviluppo di quella zona di Roma. A Montesacro alto, municipio III, un largo, compreso tra viale Jonio e via Alberto Savinio sarà intitolato ai “Caimani del bell’Orizzonte” gruppo di giovanissimi partigiani attivi nella zona di Montesacro durante l’occupazione tedesca di Roma nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Prevista l'intitolazione, nella zona di Settecamini, nel IV municipio, del tratto di strada attualmente conosciuto come “via dei Radar”, alla rivista “Civiltà delle Macchine”, di cui si sono recentemente celebrati i 70 anni dalla fondazione. Una via adiacente a via dei Cantelmo, nel municipio XI, prenderà il nome di Sara Levi Nathan, figura di spicco del Risorgimento italiano, amica e confidente di Giuseppe Mazzini e madre del sindaco di Roma Ernesto Nathan.