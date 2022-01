Longarina, le strisce pedonali sono sparite. I residenti raccolgono le firme: “Vogliamo attraversamenti sicuri”

La segnaletica orizzontale è pressoché inesistente. Il manto stradale, in più punti, è fortemente ammalorato. Via Luigi Pernier, nel Municipio X, non ispira molta sicurezza.

Una strada da sistemare

La strada, che attraversa il quartiere della Longarina unendo via dei Pescatori con via di Castel Fusano, è abitata da centinaia di famiglie. Ed ospita diverse attività commerciali, oltre ad un noto impianto sportivo, il Totti Sporting Club. La strada però necessita di maggiore cure. Interventi che i cittadini attendono da tempo.

L'auspicato cambio di passo

I residenti di via Pernier hanno raccolto centinaia di firme per chiedere la messa in sicurezza di quella strada. “Porterò la petizione all’attenzione dell’assessore ai lavori pubblici Calcerano ed alla relativa commissione municipale” ha annunciato Marco Possanzini, capogruppo della lista Sinistra civica ecologista nel municipio X.Le operazioni attese dagli abitanti della Longarina sono intuitive. “Occorre mettere in sicurezza innanzitutto gli attraversamenti, perché lì i pedoni sono quotidianamente minacciati dalle auto che la percorrono ben oltre i limiti di velocità” ha spiegato il consigliere che auspica un “potente cambio di passo”.

Un intervento da valutare

La ricetta per garantire la sicurezza che le famiglie della Longarina auspicano, non passa per il solo rifacimento della segnaletica orizzontale. Tra le ipotesi, anche quella di inserire bande rumorose e luminose in prossimità degli attraversamenti. Una proposta che sarà sottoposta, insieme alla petizione, al vaglio dell’ente di prossimità.