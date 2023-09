Un parco per rilanciare l’antica via Latina. Il Campidoglio ha la delibera pronta

Una cabina di regia con Regione e Città Metropolitana per valorizzare l’antica via Latina ed il quadrante compreso tra Tor Fiscale e via del Mandrione. E’ questo l’obiettivo che l’amministrazione, incalzata da una decina di comitati ed associazioni, ha dichiarato di voler perseguire con un’apposita delibera.

La delibera già pronta

All’inizio di luglio la richiesta dei cittadini era approdata in una seduta congiunta della commissione cultura e ambiente. In quell’occasione Erica Battaglia e Giammarco Palmieri, presidenti delle relative commissioni, avevano annunciato l’intenzione di predisporre una delibera d’indirizzo “sul genere di quanto fatto per il parco lineaRe”, attraverso cui “istituzionalizzare” la richiesta arrivata dalla società civile. E poiché le aree interessate incrociano competenze di vari livelli istituzionali, è stato necessario predisporre un documento, la delibera, con cui richiedere la creazione di un’apposita “cabina di regia”.

Un'area degradata con un grande potenziale

Qual è l’obiettivo dei comitati? Intanto recuperare una zona che ha un alto potenziale, sul piano archeologico e paesaggistico, ma che nel caso di Tor Fiscale è la zona con il più alto ISVM: l’ “indice di vulnerabilità sociale e materiale” di Roma. E’ un’area quindi con importanti sacche di degrato ma, al tempo stesso, è quella che interessa il tracciato della via Latina “oggi interrotto dalla sovrapposizione dei capannoni abusivi di via Demetriade in ingresso al quartiere Torre del Fiscale” si legge in delibera. Per riscoprire e rilanciare la via Latina, strada ancor più antica della Regina Viarum, occorre mettere in campo uno sforzo sinergico. Il suo tracciato, che emerge in basolato nel parco delle Tombe della via Latina, affiora anche nel parco degli Acquedotti ed è emerso, grazie a recenti scavi, anche presso il mausoleo del Campo Barbarico.

Il parco da realizzare

La riscoperta della via Latina significa quindi anche riqualificare un vasto quadrante ed è quello che, nel municipio VII, stanno chiedendo associazioni e comitati. Lo si potrà fare realizzando un parco nella collina verde di 5 ettari, tra arco di Travertino, via di Grottaferrata e via Demetriade, che è di proprietà della Città metropolitana. Un’area che dovrebbe, questa è la richiesta, esser trasformata in un parco pubblico. Sul pendio orientale della collina è presenta anche l’Itis Enzo Ferrari, che ha ben sei padiglioni inutilizzati. La proposta della società civile è di farne “un campus attrezzato per lo sport”, con lo spostamento al suo interno della società sportiva Almas (che ha in concessione un’altra parte della collina).

Il rilancio verrebbe completato con la riscoperta dell' antico tracciato della via Latina dal Parco delle Tombe Latine fino al quartiere di Torre del fiscale, da realizzare con opportuni scavi e sistemazioni. Insomma, la valorizzazione del quadrante, passa per la riscoperta della via Latina, e viceversa. Ma per riuscire in questo obiettivo, è necessario un lavoro che sappia far dialogare i vari livelli istituzionali. Dialogo che, ovviamente, dovrebbe essere garantito anche con la società civile che, da molti anni, chiede di riqualificare il quadrante. Tutti obiettivi contemplati dalla delibera che, il 18 settembre, ha incassato il parare favorevole delle commissioni ambiente e mobilità.

A cosa serve la cabina di regia

“La delibera parla di un'area ricchissima dal punto di vista archeologico ed ambientale che però manca di una visione unitaria e soffre delle stratificazioni che nel tempo hanno prodotto cesure, utilizzi che oggi consideriamo incompatibili e in alcuni casi anche situazioni di abbandono di aree – ha commentato Giammarco Palmieri, presidente della commissione ambiente – La cabina di regia serve proprio a dare un respiro unitario a tutte le progettazioni che dovessero riguardare l'area, a dare un interlocutore tecnico unitario alla politica ed alle organizzazioni territoriali, magari anche a recuperare tutte le informazioni amministrative sulle singole aree”.