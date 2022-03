Una strada intitolata a Galeazzi, in Campidoglio sono tutti d'accordo

E’ stata votata all’unanimità la proposta di procedere ad intitolare a Giampiero Galeazzi una strada, una piazza o un impianto sportivo della Capitale.

Il ricordo della città

L’aula Giulio Cesare ha recepito la proposta nata per rendere omaggio ad uno dei personaggi televisivi più riconoscibili. Per l’ex giornalista sportivo della Rai, deceduto lo scorso 12 novembre il Campidoglio aveva già provveduto a fare allestire la camera ardente presso la sala della Protomoteca. Una decisione per consentire a tutti i cittadini di rendere omaggio ad un professionista amato e stimato dal grande pubblico.

“Andiamo a vincere”

Parafrasando lo sprone che lo stesso Galeazzi, in occasione delle Olimpiadi, aveva rivolto ai fratelli Abbagnale e successivamente ad Antonio Rossi, oggi con la votazione di questo atto ‘andiamo a vincere’ – ha commentato il presidente della commissione sport Nando Bonessio, primo firmatario della proposta – ora veramente abbiamo un impegno formalizzato da parte dell’amministrazione di questa città per riconoscere ad un grande professionista il posto che merita, affinchè possa essere ricordato anche dalle prossime generazioni”.

L'impegno per il sindaco

Il provvedimento impegna il sindaco ad attivarsi affinché la commissione consultiva di toponomastica di Roma Capitale, nel rispetto delle normative vigenti, possa accelerare le procedure di intitolazione”. Contestualmente, per ricordare il giornalista che è stato anche due volte medaglia d’oro agli assoluti italiani di canottaggio, è stata proposta anche la possibilità “di istituire un premio giornalistico o una borsa di studio”. Il Campidoglio, facendosi interprete d’una volontà popolare, vuole commemorare Galeazzi. Al Sindaco ed alla sua giunta l’onere di cercare il modo migliore per poterlo fare.