Dal Campidoglio ancora gaffe sui nomi: Depretis diventa De Pretis

“Solidarietà ad Agostino Depretis, otto volte Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, che a via delle Quattro Fontane è diventato A. De Pretis”. Con queste parole, Andrea Casu, segretario del Partito democratico di Roma ha twittato la foto scattata nel centro città che ritrae il cartello dei lavori in corso nella via dedicata al politico italiano dell’Ottocento. Sul pannello giallo l’errore: De Pretis, anziché Depretis.

Prima l’arena di Names al posto del Colosseo, poi Azeglio Ciampi che diventa ‘Azelio’ sulla targa commemorativa dedicata all’ex presidente della Repubblica, e ancora il bombardamento di San Lorenzo che per Virginia Raggi sarebbe avvenuto a maggio piuttosto che a luglio, la ‘cupola’ del Colosseo – sempre seconda le dichiarazioni della sindaca, il cognome di Ennio Morricone che diventa ‘Morirono’ nella newsletter di 'La sindaca informa'.

È questa una breve ma intensa carrellata degli errori commessi dal Campidoglio e dalla comunicazione istituzionale negli ultimi tempi. Un elenco a cui dovrà aggiungersi anche il ‘caso’ Depretis che probabilmente, come per gli altri, avrà un responsabile, un lavoratore su cui scaricare ogni colpa, che Virginia Raggi ‘rimuoverà’, non prima di aver gridato al complotto come accaduto a giugno con la targa di Ciampi.