Via della Pisana, lavori fino a metà settembre

Non sono ancora terminati, e necessitano ancora di qualche giorno, i lavori su via della Pisana: la commissione Trasparenza del XII Municipio, convocata nel mattino del 2 agosto, ha fatto il punto della situazione. Assenti sia gli esponenti della giunta che hanno comunicato la contemporanea necessità di una visita medica, che gli esponenti degli uffici tecnici, in ferie, che hanno però inviato il punto della situazione in una lettera di cui è stata data lettura: "Nel primo lotto la società Italgas sta ultimando gli allacci, i lavori di ripristino definitivo partiranno il 30 agosto con una lavorazione che ammonterà a 14 giorni. Tra via di Bravetta e via di Bentivoglio, invece, la società aReti lavorerà per il ripristino del manto stradale a partire dal 23 di agosto per 9 giorni di lavorazione".

"La riapertura dell'anno scolastico arriverà dunque con i cantieri aperti", commentano gli esponenti dell'opposizione che hanno convocato la commissione trasparenza. Il cantiere, partito il 7 aprile, doveva arrivare al 7 maggio almeno in un lotto; successivi contatti con gli assessori competenti avevano dato modo a Roma Today di apprendere che i lavori sarebbero arrivati almeno fino a fine giugno. Oggi l'aggiornamento su settembre: "Invece di mettere mano periodicamente ai problemi stiamo scegliendo di riqualificare interamente le condutture, in maniera da fornire alla città un assetto definitivo. Ci sarà certamente un po’ di disagio per i cittadini fino all’inizio di giugno, poi provvederemo a rifare anche il manto stradale", aveva dichiarato l'assessore Alessandro Galletti. Le opposizioni che nelle scorse settimane avevano convocato anche un presidio, pur non contestando l'importanza dei lavori, avevano chiesto che il municipio premesse per turni notturni e lavorazioni accelerate: "A quanto ci risulta gli operai alle 16 mollano tutto e vanno via, nel weekend neanche a parlarne", si è sentito nella seduta della Trasparenza del 2 agosto.