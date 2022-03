Nuovi marciapiedi in via del Tritone: Gualtieri inaugura i lavori fatti da Rinascente

Si sono conclusi i lavori per l'allargamento dei marciapiedi di via del Tritone e via dei Due Macelli. Le due strade ieri pomeriggio sono state visitate dal sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza degli assessori capitolini ai Lavori pubblici e Turismo, rispettivamente Ornella Segnalini e Alessandro Onorato, del presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, e di Pierluigi Cocchini, amministratore delegato di Rinascente, che ha finanziato interamente l'operazione.

Gli interventi sono iniziati nel febbraio 2021 e sono terminati nel febbraio 2022. L'obiettivo delle opere appena concluse, che hanno coinvolto oltre 600 metri di strada, è quello di riconvertire via del Tritone da arteria principalmente di transito di autobus e attraversamento di autoveicoli provenienti dalle sedi istituzionali di Camera e Senato, a strada pienamente fruibile per pedoni e turisti.

L'obiettivo è quello di restituire gli spazi ai cittadini attraverso una rigenerazione complessiva delle funzioni degli spazi pubblici e del circostante paesaggio urbano. L'allargamento dei marciapiedi, con pietre in selciato, ha ridotto lo spazio veicolare delle carreggiate e ampliato i marciapiedi la cui metratura è passata da 2,50 metri a 5,50 metri nel tratto più ampio.

"Siamo molto contenti della conclusione di questi lavori che portano all'allargamento dei marciapiedi e alla riqualificazione di vie importantissime come via del Tritone e via dei Due Macelli a beneficio della città tutta - ha commentato Gualtieri - è un modello positivo di partnership e collaborazione con il privato. Siamo contenti di questo ulteriore tassello di riqualificazione per un quadrante fondamentale. Ringrazio per questo la Rinascente".

"Un'operazione finanziata dalla società Rinascente che si inserisce all'interno di un ragionamento generale sulla mobilità urbana che come municipio vogliamo favorire" ha dichiarato la presidente del I municipio Lorenza Bonaccorsi, presente al taglio del nastro. "Un approccio che trova forza nella collaborazione coi privati e mira a una rigenerazione complessiva degli spazi pubblici. Il centro di Roma deve diventare sempre più a dimensione dei pedoni, puntando sull'arredo urbano, sul trasporto pubblico e sulla grande qualità dell'offerta commerciale e alberghiera".

Sull'ipotesi di una pedonalizzazione totale del Tridente Gualtieri ha sottolineato che ''è sicuro che Roma, in generale e soprattutto nei quartieri storici, deve essere una città più a misura di pedoni. Lavoriamo per aumentare gli spazi per pedoni, ogni luogo ha le sue caratteristiche quindi le cose vanno studiate bene. Oggi si è visto che è possibile allargare i marciapiedi. Proseguiamo in questa direzione , ovvero con il lavoro insieme ai Municipi, ai Dipartimenti, per rendere Roma sempre più una città a misura di pedoni''.

(Fonte Agenzia Dire)