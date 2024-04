Via dei Grottoni torna alla normalità: dopo la chiusura della voragine arriva il nuovo manto stradale

Via dei Grottoni, la strada che collega Magliana a Portuense, è tornata alla normalità. L’apertura di una voragine all’altezza del ponticello ferroviario, lo scorso 20 febbraio, avevano causato delle modifiche alla viabilità che, per circa due settimane, hanno comportato la chiusura anche del sottopasso ferroviario.

L'intervento di Acea

Nella zona Acea Ato2 era impegnata in un intervento anche prima dello smottamento. “Lì Acea ha dovuto riparare una fognatura di grandi dimensioni, infatti l’intervento ha interessato una ventina di metri della condotta fognaria” ha spiegato il minisindaco Gianluca Lanzi – il primo tratto di strada è stato infatti chiuso per alcuni mesi, comportando una riorganizzazione della viabilità”. Il senso di marcia di via Luigi Rava, strada parallela a via dei Grottoni, è stato invertito, in modo da consentire il collegamento al ponticello ferroviario.

Il ritorno alla normalità

“Dal 19 marzo e per i successivi 16 giorni – ha ricordato Lanzi – è stato necessario anche chiudere il sottopasso che, indubbiamente, rappresenta un collegamento importante in direzione Portuense. Con la nostra direzione tecnica abbiamo seguito lo sviluppo dei lavori che si sono conclusi, riportando sia i residenti che le diverse attività commerciali presenti nell’area alla normalità”. Anche il senso di marcia di via Rava è stato riportato alla condizione antecedente l’apertura dei cantieri, quindi con un senso unico da via Armellini verso via della Magliana Nuova. L’inizio dei lavori per il ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale è stato annunciato per le prossime settimane.

Una zona soggetta alle voragini

Via dei Grottoni si trova “a valle” di un quadrante particolarmente bersagliato dai cedimenti stradali. Sopra quella strada infatti è presente via Giannetto Valli che, nel 2023, è stata teatro di due successivi crolli. La stessa strada nella parte terminale è da 15 anni chiusa da new jersey di cemento per la presenza di un’altra voragine. D’altra parte, come la dottoressa Stefania Nisio, geologa dell’Ispra aveva già riferito a Romatoday, “le fonti storiche raccontano della presenza di una vasta catacomba” nell’area che corrisponde al III miglio dell’antica via Portuense. “E la zona più probabile” in cui ubicare questo tratto della Portuense “riteniamo sia quella a cavallo tra via dei Grottoni e via Giannetto Valli”.