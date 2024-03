Via dei Gracchi, tagliati tutti gli alberi. Il comune promette di piantarne il doppio

Sono cresciuti in verticale per cercare di raggiungere più facilmente il sole. I ligustri piantati sui marciapiedi di via dei Gracchi hanno avuto uno sviluppo considerato anomalo che, ha fatto sapere il Campidoglio, ha finito per danneggiarli. Le conseguenze, in qualche caso, le hanno pagate anche le auto transitate o parcheggiate sulla via.

Perché abbattere i ligustri

I 70 alberi presenti sulla strada di Prati “sono in sofferenza a causa dello sviluppo atipico di una chioma a comportamento colonnare, e per via della prossimità alle strutture delle attività commerciali” ha spiegato il Campidoglio, citando una relazione redatta dall’agronomo Raffaele Fabozzi. Per questo i giardinieri hanno cominciato a tagliare gli alberi rimasti sulla strada. Una parte di questi erano già stati rimossi, lasciando le tazze alberate sguarnite o, in alcuni casi, riempite da piccole piante come le yucca. Un'operazione stigmatizzata dai residenti che, vedendo i lavori in corso, anche sui gruppi social del quartiere si sono lamentati della situazione, ai loro occhi paragonabile ad un "campo di battaglia". E d'altra parte sono stati fatti notare anche i tanti abbattimenti avvenuti nel corso degli anni a cui non hanno corrisposto le dovute sostituzioni. Un problema ravvisato, non da oggi, anche in molti altri quadranti della città.

Cosa prevede il restyling

Per quanto riguarda via dei Gracchi serviva, nella strada, un’operazione di restyling a cui l’amministrazione sta cercando di dare risposta. Ed è per questo che l'intervento, oltre all’abbattimento dei 70 ligustri “giunti a fine ciclo”, prevede la messa a dimora di altrettanti alberi a cui sommare “65 nuovi impianti”. Saranno quindi 135 alberi in tutto. "Stiamo concludendo il rinnovamento dell'alberata su via dei Gracchi, che si incardina all'interno delle grandi azioni di messa a dimora che questa amministrazione sta mettendo in campo, con un imponente piano di piantagione su tutti i quadranti della città” ha commentato Sabrina Alfonsi l’assessora capitolina all’ambiente.

I benefici per il territorio

La messa a dimora delle nuove alberature avrà delle conseguenze positive nel medio e lungo termine. “Aumentano nettamente i benefici ambientali” ha dichiarato Alfonsi, prima di spiegare nei numeri quali saranno questi benefici. “Con questo intervento otteniamo un ombreggiamento 459 mq in più, pari a 953 mq, rispetto agli attuali 494 metri quadri. Aumenta anche lo stoccaggio di CO2, 92,9% in più annuo, pari a 7.830 kg per anno, una volta raggiunta l'età adulta, laddove gli attuali alberi ne riescono a stoccare 4060 kg per anno”.

La cura degli alberi

L’intervento preso in carico dal dipartimento ambiente non si limita all’abbattimento ed alla sostituzione. Dei nuovi alberi bisogna infatti anche prendersene cura. Ed è per questo che sono previsti almeno 20/25 innaffiamenti l’anno, la fertilizzazione del terreno dopo un primo anno di manutenzione, la sistemazione dei tutori e, aspetto fondamentale, la sostituzione delle piante che finiranno per seccarsi o per non attecchire nei primi due anni di vita. Solo in tal modo potranno crescere e garantire quei benefici di cui parlava il Campidoglio in termini di ombreggiatura ed impatto ambientale.