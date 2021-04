Via dei Giubbonari punto informativo sulla Resistenza, Raggi: "Roma è e sarà sempre antifascista"

Via dei Giubbonari 38 diventerà un punto informativo sulla Resistenza romana. Lo comunica il Campidoglio in una nota in occasione del 25 aprile.

La sede già dedicata a Guido Rattoppatore - uno dei partigiani fucilato insieme ad altri nell'eccidio di Forte Bravetta - sarà aperta a tutti i cittadini che potranno chiedere e trovare informazioni sulla Resistenza. Il punto informativo nasce dall’intesa tra l’Assessorato alla Crescita culturale e l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale. L'Assemblea capitolina aveva approvato anche una mozione per la realizzazione di questo punto.

“Roma è e sarà sempre antifascista. Quest’anno celebriamo il 25 aprile e annunciamo questo bellissimo progetto per la città. Non dimenticare il nostro passato comune significa essere più forti. Perché senza memoria non c'è futuro", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Sono orgogliosa di poter far sapere ai cittadini, oggi 25 aprile 2021, che Roma avrà un nuovo luogo dove conoscere, scoprire e approfondire il comune passato, per guardare al domani con più consapevolezza” così Lorenza Fruci, Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale.

“Ci sono immobili la cui funzione storica e sociale è talmente permeata nel tessuto di una città da dare identità al proprio territorio e ai propri cittadini. Questo è il caso di via dei Giubbonari. I romani conoscono la storia di quel posto e in quel posto la storia deve continuare a far parte della vita dei romani. Roma è città aperta e antifascista e via dei Giubbonari è un luogo che rappresenta fortemente questi valori” così l’Assessora al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli.