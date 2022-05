Appia Antica patrimonio mondiale: presentata la candidatura all'Unesco

La Regina Viarum nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità. Il ministero della cultura ha ufficialmente lanciato la candidatura per la Regina viarum.

Tra i più grandi cammini europei

“La via Appia è un itinerario da valorizzare e da porre al centro del turismo lento per rafforzare l'offerta di nuovi attrattori come i cammini e i percorsi sostenibili, fondamentali per lo sviluppo in chiave culturale delle aree interne, ma anche per la tutela del nostro patrimonio. La Regina Viarum - ha sottolineato il ministro Dario Franceschini – unisce territori ricchi di uno straordinario patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico e ha le caratteristiche per divenire uno dei più grandi cammini europei”.

Le ben conservate testimonianze infrastrutturali, archeologiche architettoniche, funerarie e civili della via Appia, distribuite lungo l'intero tracciato, rappresentano un patrimonio culturale di eccezionale importanza. Ed è per questo che il ministero sta cercando di ottenere l'ambito riconoscimento internazionale. L'antico asse viario, il primo concepito come 'via publica', fu il prototipo dell'interno sistema viario romano che, con i suoi 120.000 km di lunghezza, costituisce ancora il nerbo dell'articolata viabilità del bacino del Mediterraneo.

La candidatura

Settantaquattro comuni, 15 parchi, 12 città, 4 regioni, 25 università uniti per tutelare, valorizzare e promuovere il sito 'Via Appia. Regina Viarum', che era già presente nella “Lista propositiva italiana”. L'obiettivo è ora quello di proporne l'iscrizione come 'sito seriale', tipologia prevista dall'Unesco nelle linee guida operative della Convenzione per la protezione del Patrimonio culturale e naturale del 1972.

A tal fine, a seguito di appositi sopralluoghi sul campo, con il supporto di tutti gli uffici del ministero competenti per i diversi territori, sono stati individuati e perimetrati i tratti dell'antica strada, con le varianti e le diramazioni, che saranno presentati quali componenti del sito che si vuole iscrivere in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi dell’ ‘eccezionale valore universale’ del bene e rispondenti ai requisiti definiti dall'Unesco.