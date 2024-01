Diciotto incidenti in un anno davanti al ristorante: serve un semaforo pedonale

Comitati e semplici residenti stanno chiedendo di mettere in sicurezza la via Anagnina. Ma analoghe richieste arrivano anche dall’ente di prossimità per i punti più critici della trafficata arteria stradale. Tra questi anche il punto in cui, la strada, s’interseca con il cavalcavia della Tuscolana.

Decine di incidenti

È trascorso un anno dalla risoluzione che abbiamo portato in consiglio municipale. È stata approvata ma, da allora, nulla è cambiato” ha fatto notare il consigliere di Fratelli d’Italia Umberto Matronola, primo firmatario dell’atto. Il provvedimento accende i riflettori sul tratto di via Anagnina che si trova al civico 3. È lì infatti, a ridosso di un noto ristorante, che la strada diventa particolarmente pericolosa.

Da un reportage della polizia locale risultano avvenuti, in prossimità dello stesso ristorante, 18 interventi dichiarati nel periodo che va dal 2021 al 2022. Le auto che scendono dal cavalcavia della Tuscolana, poco prima di affacciarsi sugli svincoli al raccordo anulare, tendono a prendere velocità e, nonostante l’abitato e le attività commerciali, finiscono per superare ampiamente il limite di 50 chilometri orari.

Perché è pericolosa

L’elevata velocità mal si concilia con una strada che, per la presenza degli esercizi commerciali e della fermata metropolitana, viene frequentemente attraversata. I pedoni che provano a farlo, d’altra parte, si trovano nella condizione di dover percorrere in poco tempo una carreggiata di oltre 20 metri che, veniva ricordato nell’atto approvato dal consiglio municipale, è aggravata anche dalla scarsa illuminazione e dalla scarsa visibilità nelle ore serali.

Il consiglio del municipio VII, che nel 2021 ha provveduto a censire le strade più pericolose del proprio territorio, nel gennaio del 2022 aveva chiesto al presidente Francesco Laddaga di “intraprendere qualsiasi iniziativa per mettere il tratto stradale, ridurre il limite di velocità sul cavalcavia e realizzare un attraversamento pedonale semaforizzato e illuminato”. Richieste che sono state disattese.

Il rimpallo di competenze

“Mesi dopo l’approvazione della risoluzione siamo tornati sull’argomento nel corso di una commissione controllo e garanzia – ha ricordato Umberto Matronola, il consigliere che presiede quella commissione – l’assessora ai lavori pubblici ed alla viabilità, interpellata sull’argomento, ci ha risposto che la competenza non è municipale bensì dipartimentale. L’obiettivo del provvedimento approvato era però proprio quello di sollecitare Sindaco e Giunta affinché sia effettuato un intervento così importante ed atteso Torneremo sull’argomento con una nuova commissione perché lì continuano a verificarsi troppi incidenti e non vogliamo aspettare il morto”.