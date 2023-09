La vespa orientalis punta la campagna romana. Rimosso nido enorme alle porte della Capitale

Le vespe orientalis si stanno spostando. Un grosso nido è stato trovato alle porte della Capitale, a pochi chilometri da Tivoli. Una zona dove, finora, non erano ancora arrivati avvistamenti.

Le vespe orientalis alle porte di Roma

“Abbiamo rimosso quattro favi che erano in grado di ospitare sei o settecento insetti. Come spesso avvenuto erano stati realizzati nel vano che ospita l’avvolgibile. Dopo una lunga assenza, magari dovuta alle vacanze estive, bisogna prestare attenzione a sollevare la serranda perché nel farlo si rompe il nido di questi imenotteri. Meglio quindi eseguire questa operazione con la finestra chiusa” ha consigliato l’etologo Andrea Lunerti. “La novità rispetto al passato – ha aggiunto l’esperto di animali – è data dalla zona in cui abbiamo fatto l’intervento. Non siamo andati in città ma ci siamo spinti fino a Lunghezza ed è la prima volta che accade, tant’ vero che quando ci hanno detto da dove arrivava la segnalazione, credevamo non credevamo si trattasse di orientalis ”.

I primi avvistamenti

La presenza di Vespe orientalis, per la prima volta segnalata a mezzo stampa nella primavera del 2022, era fino ad oggi rimasta circoscritta al perimetro capitolino. Nel 2022 l’amministrazione cittadina aveva anche attivato un numero verde, subissato dalle chiamate dei cittadini preoccupati per l’improvvisa diffusione di questo insetto. Le prime segnalazioni erano arrivate da Monteverde, dove le vespe orientalis continuano ad essere avvistate, per poi allargarsi ad altri quadranti fino a raggiungere un po’ tutta la Capitale.

“La presenza di questi insetti alle porte della città non ci fa stare tranquilli. Perché sono in grado di mettere a repentaglio la produzione di miele che viene garantita dagli apicoltori presenti nella campagna romana” ha osservato Lunerti. Ma perché da quartieri semicentrali come Monteverde hanno percorso chilometri in direzione della campagna? “Questi insetti sono originari di zone desertiche e sono per lo più saprofagi. La presenza di tanti rifiuti, in città, è stato un elemento di forte attrazione per loro e non posso fare a meno di notare che, a poca distanza da Lunghezza, c’è l’impianto di Rocca Cencia”. In realtà il sito, un Tmb, è chiuso da mesi. Però continua a funzionare per la trasferenza e quindi, in effetti, i rifiuti continuano a transitarvi.

Attratte dai rifiuti

A prescindere dall’ipotesi, la presenza delle orientalis alle porte di Roma è ormai acclarata. “Erano anche piuttosto agguerrite, come di solito accade quando giungono a fine ciclo, tant’è vero che sono riuscite a trapassare le protezioni ed a pungermi la mano – ha spiegato Lunerti – il picco non è ancora arrivato, ma siamo vicini: sarà tra la metà di settembre e quella di ottobre, fintanto quindi continuerà a fare caldo”. Poi la loro presenza riprenderà ad essere segnalata dopo la prossima primavera. “L’anno prossimo temiamo possano essere ancor più numerose, perché ormai si sono radicate” ha concluso l’esperto. Ed a questo punto non è detto che restino confinate all’interno del raccordo anulare.